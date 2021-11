GF Vip, Miriana Trevisan viene eliminata dal pubblico ma si salva grazie al biglietto di ritorno

Nell’ultimo televoto del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, si sono sfidati Gianmaria Antinolfi, Sophie Codegoni e Miriana Trevisan. Si trattano di tre concorrenti molto amati e, come riportato dai sondaggi prima della diretta, l’eliminazione si sarebbe potuto decidere fino all’ultimo voto.

Le percentuali al televoto confermano i sondaggi, siccome Miriana viene eliminata con il 29% delle preferenze, seguita dall’ex tronista di “Uomini e Donne” con il 33%. Molto più avanti invece Gianmaria, che grazie al suo 38% conquista la palma di uno dei più amati del pubblico da casa.

Miriana Trevisan ritorna nella casa del “GF Vip”

Per chiamarla negli studi di Cinecittà Alfonso Signorini decide di affiancarsi a Nicola Pisu, lo spasimante di Miriana all’interno della casa. Purtroppo però per il figlio di Miriana Trevisan, anche in questa circostanza, viene trattato in maniera piuttosto fredda, poiché l’ex di Pago lo invita a lasciargli un po’ di spazio almeno in quel momento.

Nel bussolotto, con enorme stupore, Miriana riesce a salvarsi raccontando poi un aneddoto: “Io sono un po’ una strega. Ieri ho sognato di essermi svegliata a casa mia e poi mi son detto ‘ma tanto ho il biglietto di ritorno'”. Lo stesso Signorini ammette che, durante i provini per far parte del “Grande Fratello Vip”, ha affermato: “Quando ci siamo visti in estate ti ho chiesto ‘Hai dei poteri paranormali?’ io lo avevo sentito e tu lo sai. Ora rientra nella casa e stupisci tutti che non se lo aspettano”. Nella casa ora soltanto un altro gieffino, di sesso maschile, ha il fatidico bussolotto che può riportarlo negli studi di Cinecittà in caso di eliminazione.

Ora per Miriana questa si tratta sicuramente di una seconda chance per incidere sul serio in questa sesta edizione del “Grande Fratello Vip” siccome, oltre alla sua presunta relazione con Nicola, non è mai riuscita a mettere il suo zampino nelle dinamiche del gioco.