GF Vip, Miriana Trevisan si scontra con Soleil e dividono Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Durante l’ultima puntata del “Grande Fratello Vip“, andata in onda nella giornata del 29 novembre su Canale 5, i telespettatori hanno assistito a un nuovo, e durissimo, litigio tra Miriana Trevisan, che essendo eliminata si trova all’interno degli studi di Mediaset, e Soleil Sorgè.

Il loro rapporto si è incrinato negli ultimi giorni passati da Miriana all’interno della casa, e la loro discussione inizia con l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” che accusa la donna di aver lasciato la cheratina sulla piastra. Da un argomento piuttosto futile si arrivano a delle accuse pesanti, ove la Trevisan rivela che la Sorgè si sarebbe avvicinato a lei con un coltello invitandola a pulire l’oggetto.

L’ultimo scontro tra Miriana e Soleil

Alfonso Signorini non si fa sfuggire il loro rapporto ormai totalmente compromesso e nella diretta consente a Miriana Trevisan di avere un faccia a faccia con Soleil. L’italoamericana l’accusa di comportarsi da vittima e di aver detto delle parole molto volgari durante quella “famosa” lite, mentre l’ex di Pago la etichetta come una persona aggressiva e feroce.

Successivamente il conduttore lascia parlare anche le due opinioniste e il primo pensiero, come riportato da “The Social Post”, viene esternato da Adriana, ove si parla della menopausa di Miriana: “Abbiamo visto qualche settimana fa la linea della vita di Miriana. Tutti hanno visto anche in Casa il dramma di Miriana. Lei ha raccontato che le hanno tolto l’utero” e, dopo le svariate interruzioni di Soleil, la Volpe perde la pazienza: “Per una volta sii umile. Hai ascoltato il dramma di questa donna alla quale hanno tolto un utero e non hai avuto la sensibilità di rimanere in silenzio”.

Sonia invece, in maniera piuttosto decisa, prende le difese di Soleil: “Lei ha fatto la linea della vita e mi dispiace per quello che hai dovuto subire. Però mi sembra che apostrofare Soleil come cretina, stupida… Mi dispiace che venga vista come la vittima. In realtà non è una vittima. Ha fatto la stessa identica cosa con Nicola, ha giocato con lui perché le faceva comodo. Quando si è resa conto che Nicola non poteva darle quello che voleva, ha fatto due passi indietro dicendo che era aggressivo”.

Nella parte finale Alfonso Signorini cerca di cambiare argomento, chiedendo a Soleil di dire il suo ultimo pensiero su Miriana. In questa circostanza chiede scusa all’ex gieffina per l’affermazione sulla menopausa, chiedendosi però il motivo del perché deve essere sempre aggredita e incompresa quando lei può darle della cattiva senza subire nessun tipo di attacco mediatico.