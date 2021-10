GF Vip, Miriana Trevisan si accorge che alcuni vipponi parlano di lei: "Ma che cattiveria"

Una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello Vip, parliamo di Miriana Trevisan. L’ex volte di Non è la Rai ha infatti carburato con lentezza il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, non riuscendo sempre a instaurare un rapporto d’amicizia con tutti nella casa. In particolar modo la donna ancora oggi trova difficoltoso ritrovare un legame con Katia Ricciarelli, con la quale ha avuto un recente diverbio, e con Raffaella Fico, tanto da fare il suo nome durante l’ultima nomination.

Seppur la donna ce la metti tutti ad essere simpatica e affabile con tutti, nella casa sono già iniziati i preparativi per la creazione di coalizioni e fazioni, rendendo l’ambiente meno distensivo e piacevole. Di recente l’ex moglie di Pago ha notato un episodio che la riguardava in maniera diretta.

Miriana si accorge che parlano di lei: “Ma che cattiveria”

Mentre era seduta a chiacchiera con Clarissa Selassié, la Trevisan si accorge che dall’altra parte della stanza, dopo aver consumato la cena tutti insieme, alcuni personaggi della casa parlavano apertamente di lei. La Trevisan è infatti riuscita ad accorgersi di ciò semplicemente leggendo il labiale.

Ha di fatto comunicato la cosa alla Selassiè: “Sto sentendo e vedendo delle scene. Leggo il labiale […] Ma che cattiveria, ti rendi conto?“. Dopo una fase iniziale di delusione e rabbia, la Selassiè invita la Trevisan ad ignorare tutto, facendo finta di nulla per semplice quieto vivere. Ma chi erano i personaggi che parlavano male di Miriana. Pare che all’appello rispondo proprio la Ricciarelli e la Fico; forse quest’ultima è ancora inviperita dopo che la Trevisan è stata salvata al televoto ed ha nominato il suo nome durante la fase delle nomination.

Insomma sembra che sono iniziati i primi malumori, ma c’è da dire che nelle casa non ci sono solo delusioni e dissapori, ma anche momenti emozionanti, come l’ingresso a sorpresa di Pago, che di certo ha molto emozionato Miriana, grazie anche alle bellissime parole che il suo ex marito gli ha dedicato: “Stai facendo un percorso bellissimo, se esci non fa niente. L’importante è che stai bene, devi sorridere e devi ballare. Quando balli sei un angelo“.