GF Vip, Miriana Trevisan scarica Biagio D’Anelli: "La amo, ma non ho ricevuto ancora una sua chiamata"

Nei salotti di “Pomeriggio Cinque“, il talk show di Canale 5, si parla dell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip“. La conduttrice Barbara D’Urso si concentra soprattutto sugli ultimi due addii, cioè Miriana Trevisan e Soleil Sorgè, entrambe eliminate un po’ a sorpresa dal reality.

In collegamento, come riportato testualmente dal sito “Isa & Chia“, troviamo l’ospite fisso Biagio D’Anelli. L’ex concorrente del “GF Vip” però svela che, dopo l’addio della sua presunta fidanzata Miriana dalla casa più spiata d’Italia, non ha avuto ancora l’opportunità di sentirla, e con l’aiuto della D’Urso prova a fare un appello alla showgirl.

Le parole di Biagio D’Anelli su Miriana Trevisan

“Barbara io dico sempre la verità, nel bene e nel male ci metto sempre la faccia“ afferma Biagio, che poi aggiunge: “È successa una cosa strana perché comunque è assodato che la prima notte fuori dalla casa, non doveva passarla con me ma col figlio”.

Rivela che si sono ritrovati insieme nel container per salutarla, ma lei nel mentre ha avuto un problema con il pin del suo cellulare, invitando quindi Biagio a lasciare il proprio numero al suo agente: “Questa cosa mi ha stranito poi ho capito era appena uscita dalla Casa le valigie”.

D’Anelli quindi ricorda di aver dato immediatamente il suo sostegno a Miriana dopo averla incontrata per la prima volta dopo il GF Vip: “La cosa strana è che le ho detto che se avesse avuto bisogno io ero in albergo a Cinecittà. Ma non ho ricevuto chiamata. Sta col figlio non è che posso sparare a zero su una donna che amo“.

Un ospite negli studi di “Pomeriggio Cinque” afferma che Miriana, dopo il suo addio al “GF Vip”, ha risposto per quasi tutta la notte ai suoi fan su Twitter, quindi la scusa del pin dimenticato regge fino a un certo punto. Quindi Biagio, ferito nell’animo, lancia un ultimo disperato appello: “Io non ho il numero dove dovevo scriverle. Sono felicissimo se ti stai godendo tuo figlio, fai benissimo e lo abbiamo sempre detto. Ma un ‘ciao’ me lo sarei aspettato”.

Fino a questo momento Miriana, oltre a pubblicare alcuni ricordi sulle storie di Instagram della sua avventura al “Grande Fratello Vip”, non si è espressa più di tanto. Quasi sicuramente però, dopo le parole di Biagio, potrebbe prendersi del tempo per fare chiarezza una volta e per sempre su questa conoscenza.