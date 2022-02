GF Vip, Miriana Trevisan registra un record in negativo: ecco quale

Miriana Trevisan, sia nel bene che nel male, è stata tra le protagoniste della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“. Negli ultimi giorni per esempio sta facendo discutere per aver detto, durante una di queste nottate, di aver visto i fantasmi.

Il conduttore ha provato a chiarire su questa vicenda, ma non mancano le critiche in merito. Infatti Nicola Pisu, con un video su Instagram, ha affermato che la sua ex amata dovrebbe farsi curare a causa di queste frasi dette alla leggera. Per di più il figlio di Patrizia Mirigliani sottolinea come sia di cattivo gusto ricevere le sue critiche e quelle di Manila Nazzaro senza lui presente.

Il record negativo registrato da Miriana Trevisan

Intanto, come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù“, Miriana ha ottenuto un record negativo, a causa delle sue 55 nomination. Salvandosi però, in maniera più o meno agevole, riesce a dimostrare come sia tra le concorrenti preferite dai telespettatori, nonostante sia le critiche che alcuni comportamenti ritenuti ingiusti o sbagliati.

“Con 55 nomination ricevute, Miriana Trevisan è diventata la concorrente più nominata nella storia del GF Vip“ sottolinea il sito che poi aggiunge di aver subito, già da un bel periodo di tempo, due vecchi concorrenti provenienti sia dall’edizione dei famosi che quella “Nip”: “Superando Maria Teresa Ruta (GF VIP 5) e Amedeo Aterrano (GF 12), entrambi a 52 nomination”.

Intanto si ritrova nuovamente al televoto sul “Chi vuoi salvare?” contro Antonio Medugno e Nathaly Caldonazzo, due tra gli ultimi vipponi entrati nella casa più spiata d’Italia. Una nomination piuttosto dura e ricca di insidie, ma Miriana secondo alcuni sondaggi non ufficiali, dovrebbe salvarsi anche in questa diretta, a discapito di uno tra Antonio e Natalie, in cui entrambi sembrano combattersi l’ultimo posto per rimanere.

Per la Caldonazzo comunque si parla anche di squalifica per via di alcune frasi udite dai concorrenti nella casa e non riprese dalle telecamere, ma attualmente il televoto sta andando avanti.