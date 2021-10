GF Vip, Miriana Trevisan racconta il suo sogno erotico: "Come un club di scambisti"

Avevamo lasciato il noto volto di “Non è la Rai”, Miriana Trevisan, in balia di un litigio, anche abbastanza serio, con l’ex compagna di Mario Balotelli, Raffaella Fico. La Trevisan infatti non ha mai fatto mistero di essere una donna oltremodo introversa, sotto certi aspetti timida e con evidenti difficoltà ad relazionarsi con tutti concorrenti del “Grande Fratello Vip“.

Miriana aveva infatti accusato che la Fico stesse facendo un subdolo gioco nei suoi confronti, ovvero allontanare tutti i personaggi con cui ha iniziato ad avere un rapporto, tra cui Francesca Cipriani ed altri. Ovviamente la Fico non ha solo ascoltato in maniera passiva le accuse perpetrata dalla sua collega, ma ha risposto a tono, facendo nascere un’accesa discussione.

Il sogno erotico di Miriana Trevisan: “Come un club di scambisti”

In queste ore la donna si è resa di nuovo protagonista, questa volta però sotto aspetti molto più morbidi e divertenti, o per meglio dire “piccanti“. Miriana si trovava infatti in veranda a scambiare quattro chiacchiere con Sophie Codegoni, Gianmaria Antinolfi, Nicola Pisu e Samy Youssef, quando a un certo punto ha dichiarato che nella notte ha fatto un sogno alquanto strano.

Dopo una fase iniziale di timidezza, la Trevisan dichiara che il sogno era a sfondo molto “piccante” ed erano presenti quasi tutti i personaggi nella casa, tra cui Gianmaria, Aldo, Nicola, Samy e Sophie intenti a divertirsi tra loro. Ecco infatti cosa ha dichiarato la Trevisan: “Ieri sera ho fatto questo sogno molto particolare. Mi vergogno non posso raccontarlo Io sono una riservata, di me non si sa nulla. Era molto spinto e quindi non posso raccontarlo. C’eravate voi della casa, non tutti ovvio. Anche una donna, che mi mordeva le labbra. Facevamo cose, ma non fatemi dire altro dai. Che poi non è che la scena centrale era l’atto in sé, ma il contorno“.

Ovviamente l’attenzione da parte dei suoi compagni d’avventura è salita alle stelle, così come quella del pubblico da casa. Miriana continua il suo racconto: “A noi donne sappiate che piace molto di più il pre. Tutto quello che accade prima del finale. Infatti in questo sogno c’erano tanti sguardi, baci, carezze, corde e cose similari. C’era chi guardava e chi faceva. Era come un club di scambisti. Diciamo che quella era l’atmosfera“.