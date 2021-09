GF Vip, Miriana Trevisan farà parte del cast

I lavori di Alfonso Signorini per formare il cast della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show in onda da settembre su Canale 5, stanno andando avanti seppur non mancano dei piccoli problemi. Infatti a oggi si sta monitorando il rapporto tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, le due nuove opinioniste della trasmissione, che secondo le ultime indiscrezioni non sono riuscite ancora a legare.

Intanto le selezioni stanno andando avanti e, dal momento che manca meno di un mese all’inizio della trasmissione, molto probabilmente Signorini ha già sciolto tutte le riserve. Al momento sono stati annunciati solamente cinque concorrenti, tra cui Katia Ricciarelli con un importante sul servizio del settimanale “Chi”, ma i vipponi pronti a sbarcare nella casa dovrebbero essere almeno ventuno.

Miriana Trevisan farà parte del cast

Nonostante non faccia parte della famosa lista dei ventuno concorrenti svelati da Deianira Marzano su Instagaram, Miriana Trevisan sarebbe pronta a varcare la porta rossa di Cinecittà. A svelare questa notizia è il sito “Davide Maggio” con un articolo scritto da Marco Leardi, ove afferma con assoluta certezza il suo ingresso.

“Ci sarà anche Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip 6“ si legge sul portale e poi viene aggiunto: “Siamo in grado di confermarvi che l’ex showgirl sarà nel cast del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini al debutto il prossimo 13 settembre ed andrà così ad aggiungersi al parterre di volti noti già ufficializzati come prossimi inquilini della casa di Cinecittà”.

Questa news comunque non sorprende più di tanto, poiché il nome di Miriana Trevisan circola al “GF Vip” circola già da alcuni mesi. Addirittura il suo ex compagno Pago, che conosce bene la trasmissione poiché ne ha fatto parte da concorrente, in una recente intervista le ha dato alcuni consigli su come comportarsi e farsi conoscere dal pubblico da casa.