GF Vip, Miriana Trevisan chiude con Nicola ma si rattrista per la sua eliminazione: "Mi mancherà"

Durante la puntata del 12 novembre del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, i telespettatori hanno assistito all’ultimo confronto tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu, dal momento che il ragazzo ha perso al televoto contro Gianmaria Antinolfi.

Il figlio di Patrizia Mirigliani ha fatto parlare molto di se per il breve flirt proprio con Miriana, concluso però in maniera piuttosto frettolosa. Infatti l’ex compagna di Pago, durante le scorse settimane, ammette di non provare nessun forte sentimento nei suoi confronti, dichiarandosi addirittura spaventata per gli atteggiamenti tenuti da Nicola.

L’ultimo confronto tra Miriana e Nicola

Stuzzicata da Alfonso Signorini, la gieffina afferma nuovamente di non essere interessata ad avere una relazione importante con Nicola: “Io non voglio una persona che esprime rabbia in questo modo. Ho visto Nicola per due giorni arrabbiato e non voglio rabbia nella mia vita. Non sono una veggente, però potrei essere sua amica. La sua volontà non è la mia. Io ci uscirei come amica. I miei sentimenti non cambiano“. Mentre Pisu, in maniera piuttosto rassegnata, afferma che loro due vivono su due mondi totalmente diversi.

Una volta decretata ufficialmente la sua eliminazione, Miriana viene subito chiamata in confessionale da parte di Alfonso Signorini, dichiarando in maniera piuttosto rattristata di essere infelice per l’addio di Nicola Pisu: “Mi mancherà molto come amico“.

In studio Nicola ha un piccolo confronto con Signorini, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, ammettendo per l’ennesima volta di provare un sentimento più importante dell’amicizia nei riguardi di Miriana, non escludendo che potrebbe guardare la diretta su Mediaset Extra esclusivamente per lei.

Su questa relazione poi interviene anche Patrizia Mirigliani che, sui social, afferma: “Dopo la durezza di alcune affermazioni rivolte a mio figlio ancora in questa puntata, come donna e rappresentante del mondo femminile, mi sento di dire questo: come si fa a parlare di paura? A me fa proprio ridere”.