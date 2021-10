GF Vip, Miriana Trevisan apre a Nicola Pisu: "Mi piace, ma devo parlarne con mio figlio"

Nei giorni scorsi all’interno della casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, Nicola Pisu ha rivelato di provare un qualcosa di molto importante nei confronti di Miriana Trevisan.

In realtà, almeno in un primo momento, le dichiarazioni fatte da Nicola hanno preso di sorpresa i telespettatori, siccome soltanto nei giorni scorsi si è parlato di un presunto flirt tra il figlio dell’imprenditrice Patrizia Mirigliani e Soleil Sorgè, anche se l’ex corteggiatrice ha spento immediatamente ogni tipo di speranza affermando di avere il cuore già occupato.

L’apertura di Miriana Trevisan a Nicola

Durante la decima puntata del “GF Vip”, andata in onda nella giornata del 15 ottobre, Alfonso Signorini dedica una parte della diretta nella possibile prima vera storia d’amore negli studi di Cinecittà, giacché pure la coppia formata da Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo non sembra aver fatto dei significativi passi avanti.

Mirian Trevisan ammette di rispettare molto Nicola Pisu, etichettandolo come un ragazzo dal cuore puro. Nonostante questo però vuole aspettare ancora: “La responsabilità, la differenza d’età, le battaglie che entrambi stiamo combattendo: non lo so, mi sento molto più adulta di lui“.

Prima d’intraprendere una vera e storia d’amore Miriana poi vuole avere un confronto in famiglia: “Io e mio figlio abbiamo un patto: se conosco una persona che mi interessa sul serio, io e lui ci dobbiamo parlare. Entrambi abbiamo sofferto molto, l’ultima storia che ho avuto è stata molto difficile, questa persona viveva con noi e io ho promesso a mio figlio che non avrebbe più vissuto nessuno con noi fino a quando non saremmo stati veramente convinti“.

Rivela di essere stata due anni in terapia per curare tutte le sue incerezze, e quindi non vuole rovinare tutto catapultandosi in una nuova storia d’amore che potrebbe darle altre problematiche. Da parte di Miriana Trevisan però non sembra sia arrivato un vero e proprio “no”, quindi per Nicola le prossime settimane possono essere quelle decisive.