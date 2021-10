GF Vip, Miriana dorme con Nicola e la Ricciarelli attacca: "Gatta morta, a casa ha un figlio"

Nella casa del “Grande Fratello Vip“, i concorrenti si preparano per una nuova diretta. Prima però si svagano e il GF ha deciso di organizzare per loro una festa. Durante questi momenti si sa, ci si diverte, si beve qualche drink e anche ai gieffini è successo. Nicola Pisu ha corteggiato Miriana Trevisan e l’ex moglie di Pago ha ceduto a un bacio a stampo. I due hanno poi dormito insieme.

Dopo quanto accaduto, la Trevisan ha chiarito la propria posizione, ammettendo che tra lei e Nicola non potrà esserci futuro, ma a qualcuno non è andato giù l’episodio. Nello specifico, Katia Ricciarelli si è scagliata proprio contro Miriana. La soprano è convinta che la gieffina stia giocando con i sentimenti di Pisu. Per tale ragione è intenzionata a nominarla durante la prossima diretta.

Le parole di Katia sono state forti e decise: “Io domani nominerò Miriana sicuro. Non sopporto le gatte morte, non mi piace come si comporta. Poi ho anche pensato ‘a casa c’ha un figlio questa’. Che messaggi sta dando a casa?“. Dunque, la Ricciarelli ritiene che la Trevisan non stia mandando un buon messaggio, soprattutto perché ha un figlio a casa. Aggiungendo poi che vuole fare la gatta morta.

La forte reazione di Katia resta ignota, anche perché non è accaduto nulla tra Miriana e il figlio di Patrizia Mirigliani. Un avvicinamento, se così lo possiamo definire, stoppato sul nascere. Come se non bastasse, la Ricciarelli ha deciso di affrontare personalmente la Trevisan evidenziando le sue perplessità circa quanto accaduto. Successivamente è stata la volta di Nicola, anche qui Katia non si è risparmiata nell’attaccarlo.

“Anche lui non lo difenderò mai più. La scena che ho visto oggi era disgustosa. Era sdraiato sul divano e da una parte aveva Clarissa, dall’altra Sophie. Era in boxer a gambe aperte. Ha fatto una figura di me**a. Le due donne sopra di lui a rasargli i peli. Ma vi state rendendo conto della scena?!“, anche qui la Ricciarelli non le ha di certo mandate a dire.