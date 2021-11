GF Vip, Miriana contro Nicola: "Uno così non si avvicina alla mia famiglia"

Durante le nomination sera avvenute al “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme alle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, i due vipponi Miriana Trevisan e Nicola Pisu si mandano al televoto reciprocamente, chiudendo definitivamente la loro conoscenza durata pochissime settimane.

Il primo a iniziare è Nicola Pisu, accusando Miriana di essere stata poco chiara nei suoi confronti per averlo illuso su determinati argomenti. La sua situazione però peggiora quando rivela di augurarsi un compagno che tratti male la showgirl in futuro, attirando l’ira sia della Trevisan che di Alfonso Signorini, ma anche i social network si sono divisi sulle sue esclamazioni.

Il nuovo attacco di Miriana Trevisan

La persona più turbata da questa vicenda è sicuramente il figlio di Patrizia Mirigliani che, dopo la diretta, si lascia andare a un lungo sfogo con Giucas Casella. L’illusionista invita Nicola a dimenticarsi definitivamente di Miriana e di aprire un nuovo capitolo della sua avventura negli studi di Cinecittà, facendosi così conoscere meglio al pubblico da casa.

Non si fa mancare neanche lo sfogo di Miriana, che durante una chiacchierata con Manila Nazzaro e Francesca Cipriani dichiara: “È stato terribile, ma lo è da tre giorni e non riesco a spiegarlo. Sono giorni che fa così con me e io gli avevo solo detto: ‘Ci vediamo dopo fuori’. Perché l’avevo avvertito, basta. (…) E lui ha reagito con rabbia. Io se vedo una persona con rabbia così, un uomo, non lo faccio avvicinare alla mia famiglia. Perché ho visto come si è comportato in questi giorni”.

Un nuovo attacco da parte di Miriana che sembra concludere definitivamente la conoscenza con Nicola, anche se le sorprese in questa sesta edizione del reality non si stanno facendo mancare ed è impossibile chiudere del tutto a un loro riappacificamento futuro.