GF Vip, Miriana chiude definitivamente con Nicola: "Ti ho trattato da uomo, ma hai avuto delle brutte reazioni"

Nicola Pisu, durante il pomeriggio del 12 novembre, ha tentato un nuovo approccio nei confronti di Miriana Trevisan, due dei concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” che vede la conduzione di Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli su Canale 5.

La loro relazione però sembra essere terminata durante la puntata di lunedì, in cui Nicola e Miriana si sono mandati al televoto a vicenda. Per di più il figlio di Patrizia Mirigliani, durante uno sfogo ove viene criticato aspramente anche da Alfonso Signorini, rivela di augurarsi che l’ex volto di “Non è la Rai” possa trovare un uomo che la faccia soffrire.

Il nuovo confronto tra Miriana e Nicola

Come riportato testualmente dal sito “Leggo“, Miriana e Nicola hanno avuto un breve confronto a poche ore dalla diretta del “GF Vip”. Il ragazzo sembra aver tentato un nuovo approccio nei suoi confronti, ma l’ex compagna di Pago sembra ormai aver chiuso a ogni tipo di conoscenza seria con lui.

“Io ti ho trattato da uomo, ma hai avuto per due o tre volte delle brutte reazioni con me“ afferma Miriana che poi aggiunge: “Non voglio questi problemi nella mia vita sentimentale e ci sono stati momenti di rabbia troppo forti. Me ne hai fatte di tutti i colori, io ero spaventata. Ti ho sempre detto che ero attratta, ma basta così”.

Nicola invece continua a sperare in un lieto fine, invitando Miriana ad aprire a una conoscenza una volta finito il reality show. Ma è la gieffina a chiudere per questa possibilità: “Non ho nessuno fuori ma noi siamo amici e va benisssino così. Se una persona non si innamora, non si innamora, non bisogna essere arrabbiati. Non dico che sei cattivo ma sono almeno due volte che hai mostrato una rabbia che non mi piace”.