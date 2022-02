GF Vip, Miriana accusa Katia: "Sei cattiva", ma Sonia Bruganelli sbotta contro la Trevisan: "Sei ridicola e fastidiosa"

L’ultima diretta del “Grande Fratello Vip“, andata in onda nella giornata del 24 febbraio, ha regalato una nuova lite tra Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli. Il loro rapporto si è rovinato già nelle scorse settimane, ma in questa circostanza le due donne della casa non si sono tirate indietro con le accuse.

Come riportato testualmente da “Il Messaggero“, Miriana accusa Katia di essere una persona crudele: “Io e lei abbiamo avuto un rapporto fortissimo e sentire quelle parole (vipera o ragazzina n.d.r) in quel modo mi hanno ferita. Denigrare quella che io sono non credo sia giusto”.

La Trevisan afferma di essere molto dispiaciuta per ciò che è successo nella casa, ma l’artista non cambia idea sulle ultime vicissitudini. Soleil prende immediatamente le difese di Katia Ricciarelli, affermando che spesso Manila Nazzaro e Miriana siano un po’ come il gatto e la volpe, siccome spesso accusano le altre persone di essere bugiarde per poi comportarsi in maniera scorretta.

Le accuse di Miriana nei confronti di Katia però non si fermano qui: “Io penso che sia cattiva. Loro in camera nostra non ci sono mai state, Katia ha giudicato per cose riportate. Io di nascosto andavo ad aiutare Katia perché per me aiutare le persone anziane è importante”. La Ricciarelli si offende profondamente per essere stata bollata come una persona anziana, ritenendo che sia una frase di una cattiveria di fondo.

Dagli studi di Canale 5 interviene l’opinionista Sonia Bruganelli, che non ci mette molto a difendere la cantante dalle offese di Miriana: “Non ti senti subdola a dire ad una signora come Katia che dopo 5 mesi ha una sua enorme fragilità che è anche quella dell’età che è anziana? E non ti mettere a piagnucolare perché mi dai fastidio, hai una voce da piagnucolona terribile. Sei ridicola, fastidiosa. Se la aiuti per avere gli applausi non vale niente”.