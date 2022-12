GF Vip, Mimma Fusco caccia Attilio Romita dalla sua casa

Ascolta questo articolo

Nella diretta del 17 dicembre del “Grande Fratello Vip” si ritorna a parlare dei problemi sentimentali tra Attilio Romita e Mimma Fusco. I primi scricchiolii tra i due sono nati dopo l’ingresso di Sarah Altobello nella Casa più spiata d’Italia, ove la sosia di Melania Trump non ha mai nascosto di essere una fan dell’ex giornalista del TG1.

Attilio nel mentre ha sempre cercato di mantenere una certa distanza da Sarah, provando a cedere raramente alle avanche più o meno evidenti della neoentrata. Nel corso di una delle ultime dirette Romita, rispondendo alle accuse di Mimma sui social, sottolinea che tra lui e la Altobello non ci sarebbe mai stato nulla di serio, escludendo quel piccolo bacio che si sono dati sul divano.

Mimma Fusco caccia Attilio Romita di casa

Intanto, nella puntata di ieri, si registra un altro incredibile colpo di scena e, come riportato testualmente dal sito diretto da Davide Maggio, Mimma caccia Attilio Romita dal loro appartamento. Un atteggiamento duro e deciso che fa esitare anche il giornalista, poiché a Signorini rivela che il luogo in cui vivono è stato pagato con i suoi soldi.

La lettera, che verrà recapitata nelle prossime ore ad Attilio nella Casa, viene brevemente sintetizzata da Signorini: “Lei ti invita, quando uscirai dal Grande Fratello, a soprassedere nella maniera più assoluta a tornare a casa, nella vostra casa. Mimma con questo mette la parola fine alla vostra convivenza“.

Attilio resta molto basito dall’atteggiamento tenuto da Mimma e chiede chiarezza in merito: “Non potrò rientrare nella mia casa, che ho comprato io qualche mese fa! Se la cosa arriva da un avvocato, dovrò chiedere conto a un altro avvocato. (…) Vorrei che Mimma mi facesse la cortesia di dirmi cosa le passa per la testa (…) A prendere le mia cose ci vado con i carabinieri, ma io devo prendermi casa mia“.

Dallo studio Orietta Berti rivela che l’atteggiamento di Mimma sia stato un po’ troppo esagerato, con Orietta che dubita del vero amore provato dalla donna. A sorpresa il concorrente conferma le parole dell’opinionista, rivelando come attualmente sta iniziando a pensare che forse la sua compagna non provi tutto questo amore verso di lui. Signorini invece prova a sdrammatizzare rivelando che, qualora dovesse uscire dalla trasmissione, è pronto a fargli compagnia in albergo.