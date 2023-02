GF Vip, Milena Miconi attaccata per l’imitazione di Nikita Pelizon: i fan chiedono la squalifica

Ascolta questo articolo

Si stanno nuovamente agitando le acque all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip“, ove al centro dell’attenzione ritroviamo Nikita Pelizon. L’influencer, come rivelato più volte dalla sua famiglia sui social network, sarebbe stata vittima più di una volta di bullismo da parte degli altri concorrenti.

In questi giorni durante il “GF Game Night“, in cui i concorrenti si mettono in gioco con quiz, imitazioni e momenti di cabaret ove provano con un paio di battute nel provare a risolvere alcuni conti in sospeso del passato Milena Miconi, secondo il pubblico da casa, si sarebbe resa protagonista di una imitazione di cattivo gusto nei confronti di Nikita Pelizon.

Il pubblico chiede dei provvedimenti su Milena Miconi

Come riportato testualmente dal sito “Fanpage” Milena si è travestita da Nikita, mettendo in atto una piccola scena che non piace a nessuno, soprattutto ai telespettatori sui social network. Infatti qui l’attrice riporta a galla la questione della scaramanzia, vicenda fatta uscire per la prima volta da Elenoire Ferruzzi in cui lanciò uno sputo a terra dopo il passaggio della giovane.

In questa circostanza la Miconi, imitando gli atteggiamenti di Nikita, ha affermato: “Devo soccorrere qualcuno, qualcuno che sta soffrendo. Chi? E che ne so. Sento un energia strana, morirete tutti. Ci sono le telecamere? Io vado a clippare. La vecchia mietitrice questa notte verrà a prendervi, adoro la vecchia mietitrice“.

Molti dei telespettatori chiedono la sua squalifica per presunti atteggiamenti vicini al bullismo e per aver ricordato il delicato argomento legato alla scaramanzia, ma alcune amiche della vippona sono venute in suo soccorso: “Conosco Milena e credo che accusarla di bullismo o di cattiveria per un’imitazione, che si sa le imitazioni esasperano i comportamenti delle persone, da sempre, sia fuori luogo“ ha affermato Matilde Brandi per poi aggiungere: “Le parole che leggo nei suoi confronti, sono molto ma molto peggio, di ciò di cui voi la accusate”.

Parla l’amica di Nikita Pelizon

Una delle migliori amiche di Nikita, cioè Giulia, sta attualmente gestendo i social della Pelizon. Nelle ultime ore, con alcune stories pubblicate su Instagram, ha rivelato di aver immediatamente contattato l’avvocato in merito all’imitazione di Milena portando così nuove notizie.

“Ragazzi buongiorno, ho appena concluso una call con l’avvocato di Nikita” ha rivelato Giulia per poi rivelare: “Quello che è accaduto ieri sera è un esempio di satira, c’è differenza tra satira e diffamazione. Lo scopo della satira è proprio quello di far ridere, essa non deve necessariamente corrispondere a verità, viene lasciato ampio spazio alla fantasia, quasi che questa non abbia limiti. Qualche limite però dovrebbe essere ricavato dal buonsenso”.

Successivamente l’amica di Nikita dà un parere in merito a questa imitazione: “Ritengo che rimane una clip di pessimo gusto, che chiaramente non rispecchia la realtà e che, purtroppo, ha solo ferito Nikita. Concludo dicendo che al momento l’unica vera risposta che si può dare è quella di rendere Nikita immune, dimostriamo quanto è sostenuta e amata fuori”.