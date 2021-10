GF Vip, Mila Suarez su Alex Belli: "Tradirà sua moglie con Soleil". La risposta di Delia non si fa attendere

Mila Suarez, l’ex fidanzata di Alex Belli, è ancora convinta che l’attore non sia cambiato caratterialmente. In una recente lettera inviata al settimanale “Di Più“, diretto da Osvaldo Orlandini, non esclude che il gieffino possa mostrare il suo carattere avvicinandosi a Soleil Sorgè all’interno della casa del “Grande Fratello Vip”.

“Ti ho visto mentre la seguivi con lo sguardo e parlavi con lei, spostando il tuo ciuffo con quel classico sguardo languido che ben conosco” rivela Mila Suarez che poi aggiunge: “Caro Alex anche se cerchi di controllare ogni tuo respiro nella Casa, la maschera sta scricchiolando e sono convinta che presto ti rivelerai per quello che sei: un infedele“.

A oggi di questa lettera all’interno della casa è impossibile parlarne, dal momento che Alex Belli prima di far parte del reality show ha deciso di querelare Mila Suarez per provare a vivere un’avventura serena. Questo però non è bastato, siccome la sua ex continua a lanciare delle frecciatine nelle varie interviste e sul suo profilo Instagram.

La risposta di Delia Duran

Arriva la risposta di Delia Duran che, intervistata a “Casa Chi“, il format del settimanale in onda su Instagram, afferma con un pizzico d’ironia: “Cosa penso di Mila Suarez? Non la conosco e non fa parte della nostra vita. Io rispondo alle domande che possono farmi gli amici di Alex e la sua famiglia ma non a lei che fa domande inutili. Ha detto che Alex tradirà pure me? Io lo conosco benissimo e lui è cambiato tantissimo. Non penso che sia così stupido da fare una cosa simile a me“.

Si dichiara comunque molto gelosa dalla vicinanza di Alex Belli nei confronti di Soleil, quindi per questo motivo non esclude un suo ingresso nella casa nelle prossime settimane se le cose cominciassero a diventare più serie tra i due, ma attualmente afferma di non aver visto nulla di così preoccupante.