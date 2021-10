GF Vip, Mila Suarez contro Alex Belli: "Il tuo matrimonio con Delia è finto come te"

Tra i concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme alle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, troviamo Alex Belli. L’attore a quanto pare ci tiene molto al suo percorso nella casa e ripulire la sua immagine dalle ultime notizie di gossip.

Infatti il vippone negli anni è stato al centro dell’attenzione per via della sua relazione con Mila Suarez, venendo spesso intervistato nei salottini di Barbara D’Urso. Alex però sembra voler totalmente allontanarsi da questa storia d’amore, e infatti prima di entrare negli studi di Cinecittà ha deciso di querelare la sua ex per non avere disturbi durante il gioco.

L’attacco di Mila Suarez ad Alex Belli

Se Delia Duran ha raccontato un dettaglio molto intimo del suo fidanzato sul fatto che vogliono formare una famiglia, la sua ex invece ci va sempre più duro nei suoi confronti.

La modella, nonostante sia stata querelata dall’attore, non nasconde di essere poco convinto del rapporto tra i due che ritiene una storia totalmente fasulla. “Come faccio a parlare con tanta sicurezza? Nessuna ti conosce meglio di me […] Con la sottoscritta hai dato il peggio” in questo attacco Delia non fa nessun nome ma il riferimento ad Alex sembra chiaro e le successive dichiarazioni sembrano confermarlo: “Poi tu la chiami moglie, anche se gira voce, che il tuo matrimonio fosse solo una cerimonia d’apparenza, finto come te“.

I telespettatori sognano uno scontro di Delia Duran con Mila Suarez e Alex Belli, ma a oggi è totalmente impossibile questo scenario. Infatti proprio a causa della querela dell’attore Alfonso Signorini non può né parlare né tantomeno invitare nessuno per discutere della questione amorosa. Ma sicuramente sui social network, nelle prossime settimane, possono succedere delle cose molto interessanti tra le due donne.