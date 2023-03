GF Vip, Micol Incorvaia è la seconda finalista

Durante la diretta del 16 marzo il pubblico ha votato per scegliere il secondo finalista del “Grande Fratello Vip” in onda su Canale 5. Il televoto non prevedeva nessuna eliminazione ed a contendersi questo ambito posto erano Antonella Fiordelisi, Daniele Dal Moro, Giaele De Donà, Micol Incorvaia, Milena Miconi, Luca Onestini e Nikita Pelizon.

Il televoto viene vinto, in maniera piuttosto netta, da Micol Incorvaia con il 33% delle preferenze, mettendosi alle spalle Antonella Fiordelisi con il 22% e Daniele Dal Moro con il 21%. Alle loro spalle sono presenti Nikita Pelizon con il 19%, Luca Onestini con il 3% e Milena Miconi e Sofia Giaele De Donà con l’1%.

Lo svolgimento dell’ultimo televoto

Come capitato anche per la decretazione di Oriana Marzoli come prima finalista del reality show, anche in questa circostanza è stato fatto credere ai vipponi che il televoto dell’ultima settimana avesse come unico scopo quello di decidere il nuovo eliminato dalla Casa.

Inizialmente quindi, sempre secondo i vipponi, vengono dapprima salvati Daniele e Luca, mentre qualche minuto dopo Signorini fa il nome di Sofia Giaele e Milena. Quindi la sfida a tre viene fatta da Antonella, Micol e Nikita, in cui la prima a essere chiamata è la schermitrice campana che quindi, per l’ennesima volta, si vede sfuggire la finale per poco. Nel testa a testa tra Micol e Nikita la vittoria viene data alla sorella di Clizia, ove scoppia di gioia insieme al suo fidanzato Edoardo Tavassi e gli “Spartani” quando ricevono la bella notizia da Alfonso.

Un risultato che sorprende un po’ poiché, almeno rispetto alle previsioni iniziali, Micol non era tra le favorite per la vittoria finale. Ora la prospettiva per la vippona sembra essere totalmente cambiata, con la Incorvaia che è riuscita a mettersi alle spalle due concorrenti molto amate dal pubblico come Antonella e Nikita con un distacco non da poco conto.