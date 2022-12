GF Vip, Micol Incorvaia attacca Antonella Fiordelisi: "È limitata". La sua risposta in lacrime: "Sei pessima"

Ascolta questo articolo

Durante la scorsa settimana nella Casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show in onda su Canale 5, Micol Incorvaia ha lanciato un duro attacco nei confronti di Antonella Fiordelisi. La clip, già mostrata durante il daytime, viene vista dalle due protagoniste durnate la diretta di ieri, in cui si accende uno scontro tra la sorella Clizia e l’influencer campana.

Questo attacco di Micol Incorvaia viene fatto durante un discorso con Sofia Giaele De Donà mentre si parla degli altri vipponi presenti nella Casa: “Noi siamo troppo distanti. Ma come senso dell’umorismo. A un certo punto li sentivo parlare e non riuscito ad ascoltare talmente… era là lei. Limitatezza mentale. Infatti io, Edoardo l’altro… lo conosco benissimo. Poi ti racconterò tutto”.

La dura risposta di Antonella Fiordelisi

La schermitrice non si sarebbe mai aspettata un commento così brutale di Micol e, durante la puntata, non nasconde di esserci rimasta male. Infatti sottolinea di aver provato negli ultimi giorni a ricucire lo strappo tra di loro, ma ora si dichiara felice che si sia comportata in questa maniera con loro due.

“Sono felice di essere come sono perché sono vera e sincera” ha affermato con decisione Antonella per poi aggiungere: “Non mi piacciono le persone come te Micol, e non c’entra niente Edoardo. Mi stavo avvicinando perché mi stavo fidando di te. Invece sei una grande falsa e una pessima persone“.

Micol ha provato a giustificare la sua espressione infelice, ma le sue parole non vengono prese benissimo da Antonella: “So che è una frase infelice. Mi riferivo alla ristrettezza di vedute in alcuni contesti, nello scherzo. Abbiamo un modo diverso di scherzare. Limitatezza in quel senso, non parlo di non essere non normodotati”.

Gli strasichi di questo faccia a faccia durano anche dopo la puntata, ove Antonella scoppia in lacrime con Edoardo mostrando tutta la delusione per le parole ascoltate.