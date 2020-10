GF Vip, messaggi in codice tra la Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: Signorini svela il segreto

Grande curiosità ha suscitato il messaggio in codice che Elisabetta Gregoraci ha cercato, in più riprese, di far arrivare a Pierpaolo Pretelli. La showgirl ha scritto sulla mano del ragazzo alcune frasi che non potevano essere dette a voce e questo comportamento ha sollevato molte critiche sul web, tanto che alcuni avevano chiesto la sua squalifica dal gioco.

Nella scorsa diretta del “Grande Fratello Vip“, Alfonso Signorini ha cercato di saperne di più dai diretti interessati senza ottenere però grandi risultati. Pretelli ha ammesso che i messaggi erano riferiti ad una situazione delicata riguardante il figlio Nathan: “Sono dinamiche sue e talmente delicate che già il fatto che mi abbia reso partecipe è importantissimo“, mentre la Gregoraci è stata ancora più vaga e non ha voluto rivelare alcun particolare.

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini svela il mistero dei messaggi segreti

Un segreto che sembrava essere destinato a rimanere tale, invece sembra che in queste ore sia stato svelato proprio da Alfonso Signorini. Il direttore di “Chi“, infatti, a fine gennaio 2019 durante un’ospitata nel programma di Piero Chiambretti “#CR4 – La repubblica delle donne“, ha lanciato un gossip che ora andrebbe a fare chiarezza sul mistero dei messaggi.

Signorini in quell’occasione rivelò: “Lo sanno in pochi ma esiste un contratto post matrimoniale pazzesco fra la Gregoraci e Briatore. La conditio sine qua non che lui ha imposto a lei è questa: per tre anni dopo la separazione non deve farsi vedere sui giornali con un altro uomo, altrimenti deve pagare delle penali salatissime. Lei ha firmato, ecco perché non la vediamo mai con altre persone… Magari si frequenta con qualcuno, però si fa gli affari suoi”.

Ecco che a questo punto si potrebbe capire come mai la Gregoraci è così reticente a lasciarsi andare con Pierpaolo, visto e considerato che la loro attrazione è sotto gli occhi di tutti. E potrebbe essere proprio questo che ha voluto spiegare in qualche modo al ragazzo, per dimostrargli il suo interesse e allo stesso tempo i motivi per cui non può spingersi oltre.