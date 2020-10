GF Vip, messaggi in codice di Elisabetta Gregoraci a Pierpaolo Pretelli: ora la showgirl rischia la squalifica

Una buona parte dei telespettatori del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ai due opinionisti Antonella Elia e Pupo, vorrebbe che la conoscenza tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli andasse a buon fine.

Come abbiamo potuto vedere in queste settimane tra i due non sono mancati i contrasti ma, nonostante questo, Pretelli sta facendo di tutto pur di conquistare il cuore dell’ex fidanzata di Flavio Briatore. La Gregoraci però non sembra essere del tutto convinta di questa storia, ove l’ha definito solamente più come un “amico speciale” e nient’altro.

Critiche e rischio squalifica per Elisabetta Gregoraci

Nei giorni scorsi la conduttrice di “Battiti Live”, dopo aver dichiarato dapprima a Pierpaolo Pretelli di tenerci molto a lui, aveva lanciato dei messaggi in codice molto particolari. Il pubblico ha infatti notato che la Gregoraci, durante una chiacchierata con l’ex velino di “Striscia la notizia”, disegna delle lettere sulla sua mano cercando di fargli arrivare un tipo di messaggio.

Nelle ultime ore però su Twitter sta circolando un nuovo filmato tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli ove si intrattengono in una lunga chiacchierata. Dalla clip non si capisce molto a causa dell’assenza dei microfoni, ma dallo stupore di Pretelli sembra che la Gregoraci abbia raccontato dei fatti di vita privati molto delicati.

Infatti certo punto si sente dire lui dichiarare: “Ma che ca**o stai dicendo?” mentre Elisabetta Gregoraci esclama: “Chiedi a Piera lei sa tutto”. La donna menzionata dalla showgirl dovrebbe essere Piera Fiorillo, psicologa dei ragazzi del Grande Fratello dal 2001, ove è stata presente anche nelle cinque edizioni dedicato ai personaggi famosi.

Elisabetta Gregoraci si trova in nomination con Francesco Oppini, Guenda Goria, Maria Teresa Ruta, Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando, ma ora a causa di questi messaggi in codice potrebbe rischiare la squalifica.