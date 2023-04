GF Vip, Mediaset felice per i numeri registrati dal reality: "È stata una stagione record"

Nella giornata del 3 aprile terminerà definitivamente la settima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Si è trattato sicuramente di un’annata storica per il programma, grazie soprattutto alla durata record di 197 giorni.

Ovviamente però non sono mancate critiche al programma, a partire dal caso legato a Marco Bellavia fino ai momenti trash nati negli studi di Cinecittà. Proprio per le numerose infrazioni al regolamento è intervenuto direttamente Pier Silvio Berlusconi, in cui ha reso più severo le normi da rispettare, causando così la squalifica di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro, oltre a far vestire i vipponi in maniera più consona durante le dirette.

Mediaset felice per i risultati ottenuti dal programma

Intanto nelle ultime ore la rete, con un comunicato pubblicato sul sito “Mediaset Infinity“, ha snocciolato i numeri ottenuti dalla settima edizione del “GF Vip”. Qui vengono sottolineati l’ottima media telespettatori avuta dal reality nel corso dei mesi, dividento il tutto tra le fasce d’età.

“Si conclude così la 23esima edizione del reality-show: una stagione record per durata e per ascolti, sia in tv sia online” si legge in questa nota ove poi viene aggiunto: “La media degli spettatori di Grande Fratello Vip ha superato 2.6 milioni a puntata (2.641.000), con una share che aumenta notevolmente tra i più giovani: sul pubblico 15-64 anni la share è al 21.4% e tra i 25-34enni va oltre il 30% (31.9%). Record, infine, anche per le visioni online. Più di 600 milioni di video visti, su Mediaset Infinity e le altre properties Mediaset; più di 300 milioni di pagine viste, sul sito ufficiale di Grande Fratello Vip; più di 90 milioni di interazioni sui social e più di 65 milioni di ore viste, su Mediaset Infinity”.

I numeri sono sicuramente importanti, seppure non così eclatanti rispetto alla scorsa edizione, ma la rete pare comunque intenzionata a confermare un’ottava stagione in onda da settembre su Canale 5. Al timone ci sarà sempre Alfonso Signorini, mentre come opinionisti saluterà quasi sicuramente Sonia Bruganelli, e per prendere il suo posto la favorita pare esserci Giulia Salemi.