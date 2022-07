GF Vip, Maurizio Costanzo su Sonia Bruganelli: "Ecco perché è acida e polemica"

Ascolta questo articolo

Durante la sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini, l’opinionista Sonia Bruganelli è stata accusata più volte di essersi comportata in maniera sbagliata nei confronti degli altri vipponi, ove spesso li ha attaccati senza peli sulla lingua.

La moglie di Paolo Bonolis poi viene ricordata soprattutto per il suo rapporto non proprio idilliaco con Adriana Volpe, l’altra opinionista sostituita quest’anno da Orietta Berti. Sonia infatti ha provato in ogni modo a stuzzicare la sua collega, come per esempio pubblicando su Instagram la fotografia insieme a Giancarlo Magalli, che la stessa Volpe definisce come “il suo peggior nemico”.

L’opinione di Maurizio Costanzo su Sonia Bruganelli

Come riportato testualmente dal sito “Gossip e Tv” il giornalista Maurizio Costanzo ha voluto parlare della settima edizione del “Grande Fratello Vip” e in particolar modo di Sonia Bruganelli. Rispondendo a una fan in cui accusa Sonia di essere una persona acida e polemica, Costanzo sottolinea come la moglie di Bonolis si comporti in questa maniera soltanto per comportarsi da vera opinionista.

“Nel corso dei mesi succede di tutto nella Casa: mi pare fisiologico che l’opinionista faccia commenti non sempre accomodanti“ afferma con una certa convinzione Maurizio Costanzo che poi spiega come l’aggiunta della Berti possa essere un fattore positivo per la Bruganelli: “Credo che Sonia, in coppia con Orietta Berti, saprà mixare interventi piccanti a commenti concilianti e ragionevoli“.

Proprio Sonia, ospite al programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri su R101 chiamato “Facciamo finta che…“, ha voluto rispondere alle critiche sul fatto di voler essere corteggiata da Signorini: “Non volevo essere corteggiata, perché realmente faccio un altro lavoro. Però devo dire che per me è stato molto bello sentirmi dire da Alfonso che voleva che lo aiutassi in questa seconda mia esperienza, che si era trovato molto bene con me. Se lavoro per un gruppo mi spendo per quel gruppo. La mia immagine non è un’immagine televisiva, è un’immagine diversa”.