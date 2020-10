GF Vip, Matilde Brandi contro Antonella Elia: "Sta seguendo un copione" e spunta un messaggio privato

Matilde Brandi è incontenibile e sulle pagine di “SuperGuidaTv” ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’opinionista Antonella Elia chiamata a commentare le varie dinamiche di questa quinta edizione del “Grande Fratello Vip“. La Brandi, una volta uscita dalla Casa, ha fatto il suo rientro con un videomessaggio per i suoi ex colleghi di avventura che ha scatenato il putiferio ed ora queste sue nuove dichiarazioni promettono scintille.

Parte subito alla grande senza troppi giri di parole: “Antonella Elia sta seguendo un copione” questa è l’idea che l’ex ballerina del Bagaglino si è fatta e argomenta affermando che la Elia prima aveva preso di mira Stefania Orlando, ma notando che questi attacchi non erano ben visti nel mondo social, ha aggiustato il tiro prendendo di mira la Brandi.

GF Vip, il messaggio inviato dalla Elia

Matilde, inoltre, rivela l’esistenza di un messaggio privato che la Elia le avrebbe inviato pochi giorni prima dell’inizio del reality show: “Prima di entrare nella casa mi ha scritto un messaggio dicendo che era felice che partecipassi” con l’intenzione di dimostrare che tra loro non c’era alcuna tensione pregressa.

La Brandi si è fatta anche un’idea di chi potrebbe arrivare in finale e i nomi secondo il suo punto di vista potrebbero essere: Tommaso Zorzi, Guenda Goria e Maria Teresa Ruta. Sempre secondo la sua opinione, questi gieffini sono benvisti sui social e questo potrebbe favorirli molto, ma anche il fatto di essere benvoluti da Antonella Elia potrebbe condizionare il televoto e far pendere l’ago della bilancia verso di loro.

Ma ciò a cui tiene di più la Brandi è chiarire bene che non ha mai usato strategie di gioco, si è sempre comportata in maniera spontanea con reazioni “di pancia” non calcolate in precedenza. Lei stessa fa notare che, se davvero avesse avuto delle strategie, non si sarebbe certo avventata su Tommaso Zorzi perché sapeva benissimo che è ben visto soprattutto sul web e questo le sarebbe potuto costare caro. E così è stato.