GF Vip, Martina Nasoni poco convinta da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia: "Stanno insieme per convenienza"

L’unica storia d’amore, o almeno conoscenza più seria, che al momento sta tenendo duro nella Casa del “Grande Fratello Vip” è quella tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Proprio negli ultimi giorni la sorella di Clizia, parlando con l’ultima eliminata Nicole Murgia, ha affermato di essere felice per essersi laciata andare con Edo e di essere molto felice di come stanno andando le cose.

Non tutti nella Casa però sembrano essere convinti da questa relazione. La più scettica è sicuramente Martina Nasoni che, parlando con Antonella Fiordelisi, ha affermato che tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia può essere maturato un sentimento con il passare dei giorni, ma crede anche che Edo si sia avvicinato alla ragazza per cercare di avere un futuro nel mondo dello spettacolo.

Le parole di Martina su Edoardo e Micol

La Nasoni, attualmente ospite della settima edizione del “GF Vip”, sembra avere le idee piuttosto chiare sulla coppia del momento: “Edoardo e Micol? Io ci vedo della convenienza, perché guarda caso una determinata persona che vuole sfondare nel mondo della comicità e del cinema si è andato a fidanzare con Micol, che comunque ha alle spalle la sorella che che sta insieme al figlio di Ciavarro”.

Le sue dichiarazioni su Edoardo e Micol, come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, non si fermano qui: “Ora che loro si amino e si vogliano bene non lo metto in dubbio. Però guarda caso, fra tutte lei? Poi il sentimento nasce, il bene c’è, tutto quello che vuoi, però io ci vedo della convenienza“.

Sempre il portale però sembra avere dei dubbi che Edoardo possa essersi avvicinato a Micol per avere delle conoscenze nel panorama televisivo. Infatti il Tavassi pare essere già legato ad alcuni nomi dello spettacolo, tra cui Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo, oltre ad aver stretto una bella amicizia con Nicolas Vaporidis durante la loro esperienza a “L’isola dei famosi”.