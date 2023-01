GF Vip, Martina Nasoni contro il reality: "Inizialmente sono stata invitata, poi hanno annullato la mia ospitata"

Ascolta questo articolo

Martina Nasoni è diventata nota al pubblico da casa nel 2019 per aver partecipato e vinto nel 2019 il “Grande Fratello Nip“, condotto da Barbara D’Urso e aiutata dagli opinionisti Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi, su Canale 5. L’influencer entrò nella Casa per essere la protagonista del brano di Ultimo dal titolo “La ragazza con il cuore di latta“.

Più volte durante la sedicesima edizione del reality ha avuto l’opportunità di parlare del suo problema, cioè la cardiomiopatia ipertrofica, in cui i medici l’hanno operata da giovanissima per un impianto di pacemaker che le avrebbe consentito la normalizzazione del battito cardiaco.

Lo sfogo di Martina Nasoni

In seguito al suo trionfo negli studi di Cinecittà, Martina si è un po’ allontanata dal panorama televisivo continuando l’attività di modella e influencer. Tuttavia, con un lungo sfogo pubblicato sui social network, l’ex concorrente ha rivelato di essere stata inizialmente invitata dagli autori per fare una sorpresa al suo amico Daniele Del Moro ma alla fine, senza un vero motivo, questa ospitata è saltata.

“Giusto per essere chiara… Visto che mi stanno arrivando tanti messaggi in cui mi chiedete di andare a fare una sorpresa a Daniele, ci tengo a precisare che sono stata contattata dalla redazione per andare e ho dato la mia completa disponibilità“ sottolineando però che il tutto è stato bloccato senza un valido motivo: “Poi però è stato tutto annullato! Mi dispiace perché mi sembrava una cosa carina da fare per Daniele, visto che anche prima di entrare nella casa mi ha detto che gli sarebbe piaciuto ricevere una sorpresa da me”.

L’obbiettivo di Martina era semplicemente quello di dare un supporto a un amico e di dare il suo supporto, ma anche quello dei suoi fan. Purtroppo al momento non è riuscita ancora nel suo intento, ma la speranza della Nasoni resta di entrare nella Casa per portare avanti il suo scopo.