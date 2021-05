GF Vip, Martina Miliddi di "Amici" potrebbe far parte del cast

Come annunciato in una intervista nella trasmissione in onda su Mediaset Play “Il Punto Z”, Alfonso Signorini sta lavorando duramente per formare un cast degno di nota per la sua sesta edizione del “Grande Fratello Vip“. In presenza di Tommaso Zorzi il direttore del settimanale “Chi” rivela di voler nel cast sua sorella, Gaia.

Ovviamente ci sono anche dei personaggi che ultimamente si stanno proponendo per questa avventura nella trasmissione. La più insistente è sicuramente Paola Caruso, in cui nelle varie interviste ai settimanali di gossip ammette di voler far parte del “Grande Fratello Vip”. Al momento però, escludendo le indiscrezioni sia sul cast che per gli opinionisti, non ci sono delle ufficialità.

La nuova voce sul GF Vip

A quanto pare Alfonso Signorini avrebbe messo nella lista dei suoi desideri per la prossima edizione del reality show Martina Miliddi. A rivelarlo è il sito “Bigodino“, ove si legge che il conduttore sarebbe stato colpito da un particolare ben preciso: “A conquistare la sua attenzione sembra essere stata l’intervista rilasciata alla ragazza nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo: oltre al triangolo amoroso creatosi con Raffaele Renda e Aka7even, la ragazza ha fatto parlare di sé per i suoi problemi famigliari”.

Nella seguente intervista a “Verissimo“, oltre alla morte del padre e della lontananza della madre, afferma che la sua relazione con Aka, attualmente concorrente di “Amici”, è finita da un bel po’. A oggi invece si sta conoscendo in maniera abbastanza seria con Raffaele Renda, seppure quest’ultimo ha voluto leggermente frenare le cose affermando che si stanno solamente imparando a conoscere.

L’unica cosa certa che Martina Miliddi sembra avere tutte le carte in regola per creare delle dinamiche interessanti e dei triangoli amorosi con cui Alfonso Signorini può riempire numerose dirette del “Grande Fratello Vip”. Staremo a vedere però se la voce diventerà reale oppure naufragherà nei prossimi giorni.