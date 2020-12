GF Vip, Mario Ermito svela un importante segreto su Lady Gaga

La quinta edizione del “Grande Fratello Vip” è senza dubbio la più lunga di tutta la storia del reality show. Se inizialmente la finale era prevista per lo scorso 4 dicembre, i vertici Mediaset hanno deciso di sovvertire le carte in tavola in corsa e così il “Grande Fratello Vip” proseguirà fino al prossimo febbraio. Naturalmente la notizia ha scosso i vip in casa, i quali sono stati liberi di scegliere se andare o restare.

Gli unici che hanno deciso di abbandonare il gioco, sono stati Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci. Per due vip che sono andati, otto nuovi concorrenti hanno varcato la porta rossa della casa più spiata d’Italia. Tra questi vi è l’attore e modello, Mario Ermito. Quest’ultimo ha avuto uno screzio con Tommaso Zorzi circa un anno fa e per riallacciare i rapporti con l’influencer, ha iniziato ad interloquire con lui.

Parlando, Ermito ha svelato un grosso segreto che riguarda la cantante Lady Gaga. Stando al racconto del gieffino, sembrerebbe che lui abbia preso parte ad un video musicale della cantante, “Donatella“, che però non è mai uscito. Mario ha spiegato il motivo per il quale il videoclip non è mai stato pubblicato e alla base sembrerebbe esserci uno screzio tra Lady Gaga e la casa discografica.

“Doveva uscire il video della canzone Donatella. Poi lei ha litigato con la casa discografica e quindi hanno bloccato il videoclip dove c’ero io. Almeno posso dire di aver lavorato con lei. Poi arrivava anche Donatella (Versace ndr.). Quindi io ero al settimo cielo per l’uscita del video, per la visibilità. Questo video non usciva. Solo che poi ho scoperto che hanno bloccato tutto“, queste le parole di Ermito.

Il video risale al lontano 2012 e oltre a Lady Gaga, vedeva coinvolta anche Donatella Versace. Difatti, stando al racconto di Ermito, il gieffino e tutti coloro che hanno partecipato alla clip avrebbero indossato abiti e armature griffati Versace. La stessa location era il palazzo milanese Versace. La notizia ha inevitabilmente fatto il giro del mondo e i fan statunitensi e brasiliani della cantante, ne stanno parlando sui vari forum e social, chiedendo a gran voce che la clip, a distanza di anni, venga pubblicata.