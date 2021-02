GF Vip, Maria Teresa Ruta scopre le carte: "Ho inventato un sacco di cose per far scoppiare bombe"

L’edizione infinita del “Grande Fratello Vip” volge ormai al termine. I vipponi sono chiusi nella casa da ben 5 mesi e la fatica inizia a farsi sentire. La finale è però vicina e il prossimo 1 marzo, scopriremo chi sarà il vincitore. Adesso ormai tutte le maschere iniziano a venire giù e soprattutto le alleanze iniziano a vacillare, difatti il trio Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, non è più saldo come un tempo.

Soprattutto la Ruta, nelle ultime ore è sotto la lente di ingrandimento sia dentro che fuori la casa. Tutto è partito dopo le incoerenze percepite nei racconti e le bugie palesi che Maria Teresa ha rivelato su Francesco Baccini. La gieffina ha scoperto le carte e adesso rischia addirittura la finale, lei che era una delle candidate a disputarla e che è chiusa nella casa più spiata d’Italia, da ben 5 mesi.

La Ruta però ha anche svelato di aver inventato alcune cose per far scoppiare le bombe. Andando con ordine, mentre era in salotto a chiacchierare con Dayane Mello, Maria Teresa è uscita allo scoperto. La Mello ha svelato alla sua compagna d’avventura, che durante la scorsa diretta Tommaso Zorzi l’aveva nominata. La reazione della Ruta, ha portato quest’ultima a svelare la sua strategia.

“Quando litigava con Stefania, purché non litigassero, ho inventato la cosa di Filippo e un sacco di altre cose per far scoppiare bombe“, queste le parole della giornalista. A chi si riferiva Maria Teresa? Probabilmente proprio a Tommaso, tirando in ballo anche Filippo Nardi, colui che è stato squalificato dal gioco proprio per aver utilizzato frasi offensive nei riguardi della Ruta.

Insomma, il gioco volge ormai al termine e tutti i nodi stanno venendo al pettine. Anche Maria Teresa Ruta ha ammesso di essersi inventata delle cose per far scoppiare delle bombe. Che tali asserzioni le costeranno la finale? Nel mentre la Ruta è in nomination con Andrea Zenga e Samantha De Grenet. Sarà proprio Maria Teresa a lasciare la casa? Lei che ha superato indenne più di 20 nomination. Non resta che attendere la prossima diretta.