Non si smette un attimo di parlare di lei, ovvero di Maria Teresa Ruta. La donna è di fatto considerata quasi la protagonista assoluta di questa nuova edizione del “Grande Fratello Vip“. Sono infatti passati appena pochi giorni da quella serie di battibecchi avuti con Matilde Brandi, che già si ritorna a parlare della Ruta.

Non corre di certo buon sangue, almeno per il momento, tra le Ruta e la Brandi, ma non è escluso che in futuro le due potrebbero trovare dei punti in comune con cui tentare una riappacificazione. Nonostante tutto però, questa serie di avvenimenti non ha intaccato il carattere di Maria Teresa, esternando sempre la sua solarità e la sua simpatia, divenendo col tempo un personaggio molto apprezzato dal pubblico da casa.

Sembra però che a questo giro la Ruta sia di nuovo divenuta la protagonista di una scena divertente ma allo stesso tempo molto imbarazzante. La donna si trovava stesa sul letto, in una delle camere della villa di Cinecittà, insieme a Stefania Orlando e Tommaso Zorzi; si parlava di tutta una serie di argomenti, quando Tommaso ha iniziato a fare delle battute molto divertenti, al punto da provocare una serie di risate da parte della Ruta, molto sentite.

Le risate sono diventate quasi incessanti, provocando nella donna qualche piccolo problemino di “incontinenza“; dalle telecamere della stanza, infatti, è possibile vedere la donna che si alza di scatto, accortasi di aver involontariamente bagnato il letto. Ad accorgersi del fatto è stata anche Stefania Orlando, che le chiede: “Ma che hai fatto la pipì sul letto?“; inizialmente la donna nega, ma poi si ritrova effettivamente bagnata, confermando quindi la domanda della Orlando.

Dopo pochi secondi di divertimento misto a imbarazzo, la Ruta si precipita in bagno. Stefania si era accorta del fatto a causa di una piccola macchia lasciata sul letto, proprio nel posto in cui era sdraiata la donna.