GF Vip, Maria Teresa Ruta nomina Pretelli, ma lui sbotta: "non può nominarmi per questo"

Una puntata intensa di emozioni e qualche colpo di scena che di certo non ci si aspettava, come quella sfuriata nata tra il concorrente in gioco, Pierpaolo Pretelli e la neo uscita Elisabetta Gregoraci. In molti avevano fatto il tifo per i due fino alla fine, credendo che stesse per nascere qualcosa che andava ben oltre al sentimento di amicizia, ma con la litigata della scorsa puntata, ormai sembrano che le cose siano del tutto sovvertite.

Si parte infatti dalle accuse della Gregoraci a Pretelli, affermando che in questi giorni la sua uscita dalla casa non ha per nulla perturbato l’animo dell’ex velino, vedendolo ridere e scherzare in continuazione, senza mai manifestare rimpianto o mancanza. Pretelli ovviamente ha provato a difendersi dalle accuse della Gregoraci, ma quest’ultima si è dimostrata refrattaria alle giustificazione, chiosando che quando uscirà dalla casa non avrà intenzione alcuna di voler incontrarlo.

La nomination della Ruta verso Pretelli

In tutto questo c’è chi, nella casa, ha preso le parti di Elisabetta, caldeggiando infatti la versione della showgirl, tra cui spicca il nome di Maria Teresa Ruta. La donna, durante la fase del televoto, ha deciso nominare proprio Pretelli, giustificando poi la sua scelte. La Ruta ha dichiarato di aver scelto Pierpaolo, proprio per il modo in cui ha reagito all’uscita della Gregoraci, manifestando quasi indifferenza.

Ovviamente a questo giro Pretelli non ci sta ed inizia a sbottare con Malgioglio sulla scelta di Maria Teresa, affermando che la sua nomination si basa solo su motivi futili e privi di senso, tanto da dichiarare: “Maria Teresa non può nominarmi per questi motivi“.

Intanto sul web sono già iniziate a circolare invece la critiche verso l’ex velino, sottolineando come egli stesso in passato, aveva più volte nominato Maria Teresa, per altrettanto futili motivi: “MA PIERPAOLO CHE DICE ” MARIA TERESA NON PUO’ NOMINARMI PER QUESTI MOTIVI ” E LUI E IL PRIMO CHE NOMINAVA LEI E GUENDA PER FARE UN FAVORE A ELISABETTA DAI“. Non resta adesso che attendere i risvolti della questione, per capire anche se ci sarà o meno un confronto tra i due.