GF Vip, Maria Teresa Ruta nomina Lorella Cuccarini come collega da evitare

Già alla prima puntata aveva riscosso un certo consenso da parte del pubblico da casa. Si parla del “Late show” di Tommaso Zorzi, organizzato nella casa del “Grande Fratello Vip“, allo scopo di mettere alla prova il meneghino con le sue doti di presentatore (utile magari per qualche programma futuro, una volta terminato il reality) ed anche per intrattenere il tempo dei ragazzi nella casa.

Anche questa volta lo show di Tommy riesce a raggiungere ottimi margini di ascolti, con le sue domande pungenti poste ai suoi ospiti in casa. A questo giro sembra che sia stata Maria Teresa Ruta l’ospite protagonista della puntata, con una dichiarazione che di certo non sarà priva di conseguenze esterne.

La confessione della Ruta su Lorella Cuccarini

Durante il gioco soprannominato in maniera scherzosa “Gira la Ruta” in cui in effetti si vede la presentatrice legata a una ruota, fatta girare da Samantha De Grenet e Pretelli, Zorzi approfitta del momento per fare la sua domanda pungente alla conduttrice: “Dimmi il nome di una collega con la quale hai litigato, che non vorresti incontrare nemmeno in cassa al supermercato“.

La Ruta su due piedi non ha saputo rispondere in maniera concreta, ed ha esordito: “Caspita. Ma guarda io colleghe che non voglio incontrare ce ne sono tante, ma che ho litigato, non so… perché sai, ho un buon carattere“. A quel punto Zorzi, per incentivare la Ruta a dire almeno un nome, afferma che non vorrebbe mai incontrare Giulia Salemi; la Ruta allora fa mente locale e si convince, nominando proprio la collega Lorella Cuccarini. Il tutto è stato seguito da una serie di risate da parte dei restanti concorrenti.

In effetti non è la prima volta che Maria Teresa dichiara di avere dei risentimenti nei confronti dell’insegnante di “Amici”, tanto che in passato aveva persino affermato: “Non ne è uscita bene con quella lettera. Comunque è bizzarro che lei si lamenti di uno che non la saluta nel corridoio, perché lei è una che non saluta nei corridoi“. Chissà se Lorella verrà a conoscenza di questo episodio e se risponderà a tono in merito a queste affermazioni.