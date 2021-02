GF Vip, Maria Teresa Ruta entra nella casa e si confronta con Zorzi e la Orlando: "Mi avete deluso"

Nell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip“, andato in onda nella giornata del 15 febbraio, Alfonso Signorini ha deciso di ospitare Maria Teresa Ruta nella casa. La showgirl in queste settimane sta facendo parlare molto per la sua presunta love story con Francesco Baccini, ma il cantante sia al GF Vip che a “Live – Non è la D’Urso” ha smentito questa ipotesi.

Leliminazione della giornalista ha sicuramente scombussolato gli equilibri della Casa, in cui abbiamo potuto assistere ad alcuni pesanti litigi in questi giorni. Tuttavia a far discutere è stata la sua burrascosa reazione dopo la sua eliminazione, ove ha deciso di salutare tutti in maniera fin troppo gelida correndo immediatamente verso la porta rossa.

Senza giri di parole Maria Teresa si dichiara molto delusa per i comportamenti tenuti da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando: “Voi dovete pensare ai nostri cinque mesi insieme, io confidavo soprattutto in voi due, eravate i miei amici. Io sono arrabbiata con me stessa, perché nell’ultima settimana qualche parola l’ho sentita e mi ha fatto male”. La Ruta dichiara di essersi sentita isolata e tradita dal loro silenzio.

Continuando il suo discorso la showgirl rivela di esserci rimasta male per non essere stata mai capita prima dell’eliminazione da quelli che considera suoi amici e non ha affatto apprezzato che sia Tommaso Zorzi che Stefania Orlando abbiano parlato male alle sue spalle.

La Orlando ribadisce di provare un forte affetto nei suoi confronti, e anche Tommaso conferma le parole della sua amica. Nonostante questo però l’ex concorrente di “Riccanza” ammette di non aver apprezzato molto gli ultimi giorni di Maria Teresa: “Nelle ultime settimane abbiamo notato forse da parte tua un atteggiamento che non riuscivamo a capire. Quando ti vedevo sono sempre venuto a parlarti, tante volte pensavo fosse frutto della stanchezza”.