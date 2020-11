GF Vip, Maria Teresa Ruta critica duramente Tommaso Zorzi

La conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta è una delle attuali concorrenti della quinta edizione del reality show condotto dal giornalista Alfonso Signorini “Grande Fratello Vip”. La showgirl ha inizialmente partecipato al programma televisivo di Canale 5 insieme alla figlia Guenda Goria (avuta dall’ex marito, il giornalista Amedeo Goria) che è però stata eliminata in maniera del tutto inaspettata dopo essere stata in nomination lo scorso 31 ottobre 2020.

Maria Teresa ha da sempre espresso, anche in maniera molto colorita, i suoi dubbi circa un concorrente presente nella casa di Cinecittà: Francesco Oppini, figlio della nota showgirl Alba Parietti e del comico Franco Oppini. Secondo la conduttrice in un primo momento Francesco si sarebbe dimostrato particolarmente divertente e brillante all’interno della casa, invece ora risulta essere molto concentrato nel suo rapporto con il noto influncer Tommaso Zorzi, anche lui amatissimo concorrente del reality.

Attraverso una conversazione con l’ex tronista di “Uomini e Donne” Andrea Zelletta e l’attrice Adua Del Vesco, Maria Teresa ha sottolineato come questo sia anche imputabile al fatto che Tommaso richieda molte energie. Queste le sue parole: “C’è da dire che Tommaso è un succhia energie: uno gliene dà, gliene dà tantissime, ma devi tenertene un po’ per gli altri”.

Andrea Zelletta ha invece tenuto a difendere l’amico sottolineando come Francesco sia molto concentrato su Tommaso Zorzi in quanto l’influencer ha bisogno di attenzioni e tra loro vi è un legame forte. Maria Teresa ha però voluto ribadire come Tommaso sia totalizzante per Francesco e gli richieda sempre più attenzioni.

Il figlio di Alba Parietti risponde, però, di non essere più particolarmente partecipe alle dinamiche che si svolgono all’interno della casa. La showgirl ha infine concluso la chiacchierata sottolineando come, a suo avviso, sia importante far notare a Tommaso il suo comportamento nei confronti Francesco, per potersi migliorare.