GF Vip, Maria Teresa Ruta contro tutti: "Ventuno nomination ti fanno capire qualcosa"

Nell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip” Maria Teresa Ruta si è salvata da una nuova nomination contro Samantha De Grenet con il 78% delle preferenze. Non trattandosi di una diretta a eliminazione la De Grenet va al televoto con Alda D’Eusanio e le loro sorti verranno decise nella giornata di lunedì.

In 36 puntate Maria Teresa Ruta è andata in nomination 21 volte, stracciando quindi ogni record registrato in passato. Queste vittorie durante le sue nomination, a volte avvenute anche in maniera stracciante, l’hanno fatta diventare una delle favorite per il trionfo finale.

La delusione di Maria Teresa Ruta

In questa quinta edizione la Ruta ha fatto parlare di se per i suoi attimi di grinta ed esuberanza, che non sempre viene apprezzata dai suoi compagni d’avventura. A tal proposito negli ultimi giorni Maria Teresa, anche dinanzi ai vipponi, ha dichiarato di essere molto delusa per essere in nomination durante ogni diretta sentendosi spesso messa a disparte dagli altri.

Questo argomento viene aperto anche durante l’ultima puntata del “Grande Fratello Vip”, in cui Maria Teresa Ruta si sfoga: “Non mi sento sola, loro sono affettuosissimi, a volte sono io che mi pongo in maniera diversa. […] Io non sono stanca, però ventuno nomination ti fanno capire qualcosa”. Samantha De Grener rivela che a volte ritiene esagerato alcuni suoi comportamenti, mentre Rosalinda rivela che molto probabilmente la maggior parte dei ragazzi nella casa sono diversi rispetto al suo modo di pensare.

Dalla parte di Maria Teresa si schiera anche il padrone di casa che, per stuzzicare anche gli altri ragazzi, lancia una frecciatina: “Pensaci: e se fotte tutta una tecnica per metterti in crisi perché hanno tutti capito che sei forte e che non ti lasci abbattere da nessuno?”. Questa domanda non riceve nessuna risposta, ma la faccia degli altri ragazzi in silenzio dicono più di mille parole.