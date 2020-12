GF Vip, Maria Teresa Ruta attaccata da Samantha De Grenet e Cristiano Malgioglio: "Non avrei abbandonato i figli"

Dopo la notizia del prolungamento fino a febbraio 2021 della quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, nuove dinamiche si sono innescate. Se Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci hanno lasciato il gioco, inevitabilmente nuovi ingressi ci sono stati e ci saranno. Ciò ha portato a nuove alleanze e alla formazione di nuovi equilibri.

Se Cristiano Malgioglio è già dentro da un paio di settimane, Samantha De Grenet è entrata solo lo scorso venerdì. I due già hanno preso di mira Maria Teresa Ruta, ormai gieffina storica. Naturalmente i nuovi ingressi hanno avuto modo di studiare i loro coinquilini direttamente da casa e attualmente la De Grenet, si sente vicina alla Orlando e distante invece dalla Ruta.

Parlando proprio con Stefania, Samantha ha iniziato a criticare i comportamenti di Maria Teresa, ammettendo che non ha molto gradito le esternazioni della giornalista nei riguardi del suo ex marito Amedeo Goria. Sia quando lo ha etichettato come un padre assente, sia quando ha parlato di presunte avances subite e accettate da Goria, la De Grenet non ha apprezzato. Stefania ha difeso Maria Teresa, ma la gieffina è rimasta ferma sulla sua posizione.

Anche Malgioglio non ha molto apprezzato alcune scelte di vita della Ruta e ne ha parlato con la diretta interessata.Cristiano non si capacita del fatto che Maria Teresa in passato, abbia deciso di lasciare i suoi figli adolescenti per andare a vivere con il suo compagno Roberto Zappulla. Malgioglio è stato diretto e senza peli sulla lingua ha detto alla Ruta: “Come hai fatto ad abbandonare i tuoi figli per seguire un uomo. Una cosa così mi ha disturbato. Io non avrei fatto una cosa del genere nemmeno per tutto l’oro del mondo. Perché non hai fatto vivere quest’uomo con voi?“.

Pronta è arrivata la risposta della gieffina, la quale ha spiegato al suo compagno d’avventura la sua posizione in merito alla questione. Maria Teressa ha ammesso di non voler essere un esempio per nessuna donna, aggiungendo poi che andare via per stare con il suo compagno era un modo per non disturbare i suoi figli, facendo si che vivessero in casa con un uomo il cui rapporto con la loro mamma era molto fisico.

“Mi sono follemente innamorata di Roberto. Sono tornata a casa e l’ho detto ai ragazzi. Loro mi hanno detto “Che problema c’è”. Quando la relazione è diventata più intima mi sono accorta che certi nostri comportamenti, certi abbracci erano stonati dentro casa. Abbiamo pensato di frenarci, ma non ci riuscivamo e allora abbiamo preso una casa fuori Milano. Roberto l’ho tenuto a casa due anni, ma il nostro rapporto era molto fisico“, questa la risposta della Ruta alle perplessità di Malgioglio.

La giornalista ha tenuto a rimarcare ancora una volta che in realtà, lei non ha mai abbandonato i suoi figli e che alcuni giorni era con loro a Milano e altri con Roberto nella loro casa. Cristiano però non ha cambiato idea, piuttosto è rimasto fermo sulla sua posizione, sottolineando come lui non avrebbe mai fatto una cosa del genere.