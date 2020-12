GF Vip, Maria De Filippi non saluta Sonia: le ipotesi del web

Puntata come sempre ricca di colpi di scena e di emozioni. I concorrenti del “Grande Fratello Vip” di certo non si aspettavano che, durante il corso della puntata, potesse entrare un’ospite oltremodo gradito. Durante la puntata infatti, dietro lo stupore dei ragazzi, entra in collegamento Maria De Filippi.

“Queen Mary” si può dire che è stata un faro guida, un trampolino di lancio per molti partecipanti nella casa, come Andrea Zelletta e Sonia Lorenzini, che hanno partecipato entrambi al programma “Uomini e Donne“. Forse il più stupito sembra che sia stato Tommaso Zorzi, tanto che quasi stentava a credere che la De Filippi avesse fatto visita i ragazzi.

Il mancato saluto di Maria alla Lorenzini

In molti sul web non hanno però fatto a meno di notare un comportamento o per meglio dire un gesto, da parte di Maria, che ha destato non pochi sospetti in merito. Mentre la donna si apprestava a salutare tutti, si vede apertamente che Maria ha mancato il saluto a Sonia Lorenzini, quasi come se fosse stata un’azione voluta di proposito.

Ovviamente le ipotesi in merito a questo mancato saluto si sono fatte avanti sul web, tanto che alcuni utenti hanno riportato dei fatti risalenti ai tempi di quando la Lorenzini occupava il ruolo di tronista nel dating show della De Filippi. C’è infatti chi afferma che questo mancato saluto di Maria sia dipeso da alcune tensioni passate tra la conduttrice e la Lorenzini, a causa di alcune critiche che la tronista aveva avanzato nei confronti della produzione di “Uomini e Donne”, come quella dichiarazione di non aver fatto il viaggio post-scelta con Emanuele Mauti.

Ancora, si legge anche di una tensione nata tre le due per le dichiarazioni fatte dalla blogger, dove ascia intuire di aver ricevuto la proposta da parte della produzione del dating show di scendere a compromessi, che lei ha sistematicamente rifiutato. Cosa sarà realmente accaduto dunque? Che si sia trattata solo di una piccola svista da parte della De Filippi? Almeno per adesso non ci è dato saperlo.