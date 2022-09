GF Vip, Marco Bellavia isolato dal gruppo si allontana da Pamela Prati: "In questi giorni non sono sereno"

Ascolta questo articolo

Il rapporto tra Marco Bellavia e Pamela Prati, al “Grande Fratello Vip“, comincia a incontrare i primi ostacoli. L’ex conduttore di “Bim bum bam” nei giorni scorsi ha infatti provato a raccontare del suo periodo vissuto con la depressione, non ricevendo però la giusta attenzione da parte degli altri vipponi.

Tra i più scettici troviamo Giovanni Ciacci che accusa Marco di essersi legato a Pamela solamente per giocare di strategia, e Cristina Quaranta: “Non mi fido, spero che lei non ci caschi”. Va comunque sottolineato che la stessa Pamela dice che tra loro a oggi c’è solo una forte simpatia, e non nasconde di avere delle riserve in merito ai suoi sentimenti.

Marco Bellavia parla di Pamela Prati

Durante la quarta puntata del “Grande Fratello Vip” Marco ritorna a parlare del suo rapporto con Pamela affermando che, a oggi, per motivi personali non è in grado di continuare questa conoscenza: “Io credo nella mia storia e un giorno la conquisterò. Ho avuto un po’ di defaillance nelle ultime ore. Siccome non sono sereno o abbastanza equilibrato cerco di non avvicinarmi a Pamela, magari le do’ fastidio”.

Sonia Bruganelli, come riportato testualmente dal sito “Leggo“, prende immediatamente le sue difese: “Ho l’impressione che lui nei primi giorni abbia cercato di dare allegria al gruppo e poi si è reso conto che è in un gruppo in cui non gli interessa niente di quello che lui ora sta vivendo, di come si sente, perché è il branco che lo vede in difficoltà e che adesso lo mangia perché funziona così. Marco in questo momento sta chiedendo aiuto. Ora chi è sensibile gli starà vicino, chi non lo è cercherà di mangiarlo”.

L’isolamento dal gruppo non lo sta aiutando, ma gli utenti di Twitter stanno cercando di mostrare il loro affetto a Marco. Infatti su “GoFundMe” una fan ha lanciato una raccolta fondi per poter rilasciare il primo messaggio aereo di questa edizione proprio al conduttore.