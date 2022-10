GF Vip, Marco Bellavia: ecco le sue parole dopo la puntata

Ascolta questo articolo

Il caso di Marco Bellavia, il concorrente che qualche giorno fa ha deciso di abbandonare volontariamente la Casa del Grande Fratello Vip, continua ad infiammare il popolo del web. Sono tantissime infatti le persone che attraverso i social hanno voluto dimostrare la loro vicinanza al noto conduttore milanese, bersagliato e isolato dai suoi compagni di reality.

Nel dettaglio, i telespettatori si sono duramente scagliati contro chi non ha voluto aiutare Marco Bellavia nonostante le sue numerose richieste di aiuto. L’uomo, in evidente stato di difficoltà aveva infatti più volte esortato i suoi compagni ad aiutarlo, fiducioso del fatto che grazie al loro aiuto avrebbe potuto rialzarsi dal brutto periodo che stava vivendo. Ma così non è stato, e la sua storia ha commosso tutto il pubblico a casa ma anche molte persone presenti nello studio, compresa Sonia Bruganelli e Giulia Salemi che sono apparse visibilmente colpite da quanto accaduto.

Durante la puntata di ieri sera, abbiamo visto come la produzione del Grande Fratello Vip abbia deciso di punire alcuni concorrenti, riservando la punizione più seria a Ginevra Lamborghini, per la sua pesante esternazione che incoraggiava gli atti di bullismo. Dopo di lei, lo stesso destino è toccato all’hair stylist Giovanni Ciacci, che è stato eliminato al termine di un televoto flash lanciato da Alfonso Signorini.

Dopo tante chiacchiere su questa delicata questione, è stato proprio Marco Bellavia a voler esprimere la sua opinione riguardo a quello che è accaduto durante la sua permanenza in casa.

“Educazione, lealtà, condivisione, lealtà… in cambio di…?” è stato il messaggio che ha espresso Bellavia attraverso un post pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram. In molti hanno commentato il post scritto dall’ex conduttore di Bim Bum Bam, tra questi spicca il commento di Mara Venier che ha commentato: “Un abbraccio Marco, siamo con te”.

Anche Giulia Salemi, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi hanno voluto esprimere tutta la loro vicinanza, attraverso commenti pieni di comprensione e solidarietà.