GF Vip, Marco Bellavia ci riprova con Pamela Prati: "Hai bisogno di uno come me"

Ascolta questo articolo

Marco Bellavia, concorrente della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, continua a provarci con Pamela Prati. L’ex conduttore di “Bim bum bam” infatti non ha mai nascosto di provare un certo affetto per la showgirl sarda e, negli ultimi giorni, sta cercando di penetrare nel suo cuore.

Va comunque detto che la Prati non sembra essere interessata ad approfondire la conoscenza con Marco e, durante una chiacchierata insieme a lui, ha sottolineato di essere single per sua scelta personale da molti anni e non vuole cambiare questa tendenza proprio ora.

Marco Bellavia ci riprova con Pamela Prati

Come riportato testualmente dal sito “Biccy“, il discorso viene riaperto da Antonino Spinalbese. L’ex compagno di Belen infatti ha invitato gli altri vipponi nella Casa nel provare a dar coraggio a Marco e cercare di fargli tentare un approccio con Pamela.

Stuzzicato sempre da Antonino, il conduttore ci tiene a dire la sua sulla Prati non tirandosi indietro con i complimenti: “Lei è splendida, anche le altre ragazze sono belle, però è chiaro che si vede la differenza generazionale. Per di più Pamela è speciale per il suo vissuto e per il suo essere diva e donna”.

Successivamente, rimanendo da solo in cucina con Pamela, prova a fare nuovamente la prima mossa: “Dovreste uscire tutti da questa stanza e lasciarmi da solo con Pamela. Pamela tu devi ridere di più, devi sorridere di più tu hai bisogno di uno come me“.

Tra una chiacchierata e l’altra Pamela rivela come abbia notato che Marco guarda spesso le sue storie di Instagram, e il conduttore non nasconde questo piccolo “segreto” rivelando, in maniera piuttosto dolce e gentile: “Sono 20 anni che guardo le tue storie“. Il discorso tra Marco e Pamela termina qui, ma sicuramente nella diretta di questa sera del “Grande Fratello Vip” Alfonso Signorini proverà ad approfondire questo flirt.