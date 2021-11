GF Vip, Manuela Arcuri potrebbe far parte del reality: "È un programma che potrei affrontare"

Manuela Arcuri, in una intervista rilasciata al settimanale “Chi Magazine” diretto da Alfonso Signorini, ha rivelato di essere pronta a convolare a nozze con l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco al quale è legata da ben 11 anni. La coppia tra l’altro ha un figlio, di nome Mattia, di 7 anni.

I due inizialmente si sono sposati a Las Vegas nel 2013, ma finalmente hanno deciso di fare il grande passo anche nel nostro paese. Secondo le ultime indiscrezioni il secondo matrimonio dovrebbe tenersi a Latina, città molto vicina ove è nata l’attrice, oppure a Sabaudia.

Il futuro televisivo di Manuela Arcuri

In questa intervista si parla ovviamente anche del suo futuro sul piccolo schermo, ove la Arcuri non esclude chiude la porta ai reality show: “Ho fatto Ballando con le stelle, ma è più un talent. Tra il Grande Fratello Vip e L’isola dei famosi sceglierei il primo. L’isola non ce la farei fisicamente: avrei grosse difficoltà a vivere per terra senza il mio cuscino, la mia coperta, massacrata dalle zanzare. La Casa ha i suoi pro e contro, ma è un programma che potrei affrontare“.

Per lei non sarebbe la prima volta che prenderebbe parte al “Grande Fratello”, siccome nel 2014 è stata opinionista fissa del “GF 13”, condotto ai tempi da Alessia Marcuzzi, al fianco di Cesare Cunaccia, in sostituzione proprio di Alfonso Signorini. I due però non convinsero molto, e dopo poco tempo, anche a causa del flop negli ascolti, salutarono senza troppi rimpianti la trasmissione.

Si tratta di un nome molto importante, ma a oggi sembra alquanto impossibile vedere Manuela Arcuri accettare di entrare in corsa nella sesta edizione. Sembra essere invece più plausibile l’ingresso di Iva Zanicchi, un altro nome molto importante, che durante una chiacchierata al sito “SuperGuida Tv“, ha svelato il suo desiderio di partecipare al “Grande Fratello Vip” dopo aver fatto uno scherzo a Giucas Casella nei panni di ospite.