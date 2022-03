GF Vip, Manuel urla fuori dalla casa per Lulù: "Ti amo"

La storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è iniziata con il freno a mano. La principessa etiope sin da subito ha dimostrato di avere un forte interesse nei confronti dello sportivo, e nonostante i numeri “no” Lulù non si è mai arresa.

Dietro ai rifiuti di Manuel, come rivelato dal diretto interessato, c’è stato il forte interesse del nuotatore di non essere ricordato solamente per la storia d’amore con Lulù ma per argomenti molto più seri. Tuttavia, dopo mesi di resistenza ardua, Bortuzzo si arrende all’amore decidendo di dare un’occasione alla vippona e, almeno fino a questo momento, le cose stanno andando nel migliore dei modi.

La sorpresa di Manuel a Lulù

Più volte Lulù ha chiesto dei consigli a distanza al proprio fidanzato, ammettendo di sentire molto la sua mancanza. Questo distanziamento è diventato ancora più arduo da sopportare dopo gli ultimi litigi avvenuti nella casa con la sorella Jessica.

Intanto, come riportato dal sito “Blog Tivvù“, nella serata di ieri Manuel ha voluto mostrare il suo sostegno a Lulù presentandosi fuori agli studi di Cinecittà. Difatti, mentre Barù e Davide Silvestri si stanno allenando il giardino, entrambi sentono una voce dal megafono: “Lulù ti amo, Jessy sono Manu”.

Davide riconosce immediatamente la voce di Manuel e afferma che si tratta di lui, mentre Barù chiede agli autori del “Grande Fratello Vip” di non mettere la musica, ma purtroppo il suo consiglio viene ignorato. Tra l’altro Lulù in quel momento si trova nel bagno e quindi non riesce ad ascoltare la sorpresa di Manuel, ma molto probabilmente Alfonso Signorini ne dovrebbe parlare durante la diretta di questa sera del reality.

Intanto Sophie Codegoni, commentando l’accaduto con Soleil Sorgè, dichiara: “Probabilmente ci vedeva ed ha visto che io e Jessica eravamo fuori ed ha detto ‘Jessy sono Manu… Lulù ti amo!'”.