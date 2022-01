GF Vip, Manuel e Lulù: tira aria di matrimonio ma il web si scatena

E pensare che solo qualche settimana fa i due erano sul punto di troncare la relazione in maniera definitiva a causa di una serie di incomprensioni che si sono create nella casa del Grande Fratello Vip. A guardarli ora nessuno ci avrebbe scommesso nulla sulla relazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. A dispetto dei pronostici infatti i due oggi si dichiarano più innamorati che mai, tanto che si vociferano anche progetti futuri molto seri.

In una recente chiacchierata insieme fatta in camera infatti, alla principessa è anche scappata la parola di matrimonio. Una parola che ha un significato intrinseco molto forte e profondo, tanto da scatenare tutti gli utenti del web che hanno seguito il discorso della Selassié; ma facciamo un passo indietro per meglio capire la storia.

Lulù Selassié: “Siamo certi che vogliamo sposarci”

Nella casa è stata inscenata la tipica tragedia amorosa, Romeo e Giulietta. I de protagonisti sono stati interpretati da Alessandro Basciano e a Sophie Codegoni. Una scelta infelice secondo Lulù, la quale recrimina la regia di aver scelto Alessandro e Sophie, quando avrebbe potuto scegliere lei e Manuel.

La Selassié infatti dichiara che non sono stati scelti per l’interpretazione teatrale solo per le condizioni fisiche di Manuel. Ecco infatti cosa dichiara Lulù una volta giunti in camera da letto: “Siamo fidanzati, ci amiamo, abbiamo dei progetti, siamo sicuri che vorremo stare insieme per il futuro. Io e te siamo certi che vogliamo sposarci e stare insieme“.

A proposito di condizioni fisiche di Manuel; ormai è appurato che il ragazzo ha perso molti chili da quando è iniziato il gioco, tanto che il padre ha più volte invocato l’abbandono prematuro di Manuel dal reality. Il ragazzo infatti sembra che varcherà la porta rossa della villa il prossimo venerdì.

Lulù non vuole sprecare nemmeno un secondo del tempo che le rimane insieme al suo Manuel, tanto da attaccare persino Jessica, intimandole di smetterla di stare dietro ad Alessandro e Sophie: “Ora lo dico per te, staccati da Alessandro e non pensare a queste ca**te. Stai con me e Manu e se vedi Ale e Sophie da soli in casa non andare da loro! Se tu durante il giorno stai con me e Manu non mi dai fastidio, anche la notte vieni a dormire con noi! Io devo stare con Manu ora perché venerdì va via ed ora voglio fargli compagnia, non posso rischiare che te ne vai anche tu venerdì“.