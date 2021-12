GF Vip, Manuel e Lulù si riavvicinano: "La cosa più bella è che nonostante tutto sei ancora qua"

Dopo il massaggio “hot”, che ha fatto discutere i fan del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, ora Manuel Bortuzzo si riavvicina nuovamente, e in maniera anche piuttosto seria, a Lulù Selassiè.

In passato Manuel, nonostante non abbia mai nascosto di provare una certa simpatia nei confronti di Lulù, ha sempre preso le distanze da ogni tipo di avance. Il nuotatore giustifica questa sua decisione poiché vorrebbe godersi questa sua esperienza nella casa più spiata d’Italia e di non voler essere ricordare dal pubblico solamente per i suoi flirt amorosi.

Manuel ci riprova nuovamente con Lulù

I due, tra un massaggio e una chiacchiera, si sono lasciati andare a delle confessioni molto importanti: “Abbiamo investito parecchio tempo per capire tante cose, è servito per capire come rispettarci a vicenda” afferma con schiettezza Manuel che poi aggiunge: “Forse la cosa più bella è che, nonostante tutto, sei ancora qua“.

Il vippone, continuando nel suo lungo monologo, dichiara che finalmente si sono compresi dopo tanto tempo, ammettendo i suoi errori fatti in passato: “Tante volte ho sbagliato io, invece che affrontare il problema con amore lo affrontavo con nervosismo, tante volte sarebbe bastato prenderti e abbracciarti […] Non riesci a starmi indifferente. Il punto è che non riesco ad avere indifferenza e ci sono stato male davvero per quello che è successo. Io non lo faccio vedere quando sto male”.

Ovviamente Lulù si mostra molto felice dalle belle parole di Manuel, ma il pubblico da casa inizia a insospettirsi dai cambi repentini d’idea da parte dello sportivo. Per molti, come si può leggere su Twitter, accusano Bortuzzo di essersi avvicinata alla principessa dopo aver visto che, oltre ad aver ricevuto numerosi applausi dallo studio, si è salvata agevolmente al televoto.