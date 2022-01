GF Vip, Manuel e la commovente lettera a indirizzo di Lulù: "Sei la vita che non riesco a vivere"

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono a tutti gli effetti una coppia. I due ragazzi si sono conosciuti e innamorati nella casa del “Grande Fratello Vip” e dopo diverse incomprensioni, hanno deciso di vivere la loro storia d’amore. È stato Manuel a essere un po’ reticente all’inizio, con Lulù che non ha mai mollato la presa, a giusta ragione. Le è stato detto di essere pesante, di non rispettare i tempi e gli spazi di Bortuzzo, ma lei è sempre andata avanti per la sua strada.

Adesso che il nuotatore sta per lasciare il gioco, ha deciso di rompere il silenzio e scrivere una commovente e intensa lettera alla sua amata. Manuel andrà via nelle prossime puntate, perché è stanco, ha perso massa muscolare e ha voglia di tornare ad allenarsi per le Paralimpiadi di Parigi che saranno disputate nel 2024. Una decisione ormai presa e che anche il padre del ragazzo ha confermato.

Il signor Franco ha ammesso che non ci saranno penali. Dunque, prima di andar via, Bortuzzo ha voluto dedicare delle parole alla sua bella principessa. Ha sottolineato tutte le emozioni vissute assieme, nel fantastico viaggio del Grande Fratello. La Selassié, commossa dal gesto di Manuel, ha deciso di condividere il momento con alcuni dei suoi compagni d’avventura, facendo leggere loro la lettera.

“Le coperte disfatte, gli abbracci e i mezzi sorrisi descrivono il nostro amore, dimenticando la mia condizione che tanto mi soffoca. Sei aria per chi fatica a respirare, lo spiraglio di luce di chi lo cerca nel buio. Sei la vita che non riesco a vivere. Tu ci sei, io ci sono, scusa se non riesco a darti tutto quello che vorresti. Scusa se non ti faccio vivere le cose come le hai sempre sognate“, queste solo alcune delle parole che Manuel ha dedicato alla sua Lulù.

Il ragazzo ha tenuto poi a ringraziare la sua bella per tutto l’aiuto che gli offre, scusandosi con lei se non sempre riesce a darle ciò che desidera. La lettera è stata davvero toccante e ha colpito molto non solo la Selassié. L’amore pulito, dolce, bellissimo tra Manuel e Lulù è sicuramente una delle pagine più belle di questa edizione del “Grande Fratello Vip”.