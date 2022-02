GF Vip, Manuel Bortuzzo vorrebbe rientrare nella casa per Lulù Selassié

Manuel Bortuzzo, a causa di alcuni problemi fisici ma anche per dei progetti da completare, ha dovuto giocoforza abbandonare in anticipo la sesta edizione del “Grande Fratello Vip“. Il nuotatore era tra i favoriti per poter classificarsi in prima posizione, ma è riuscito comunque a raggiungere il proprio obbiettivo.

Infatti, oltre a dare un messaggio di positività a tutto il pubblico da casa, Manuel esce da questa avventura con una nuova fidanzata, cioè Lulù Selassié. La coppia sembra davvero affiatata e lo sportivo promette, appena finisce l’avventura della principessa al “GF Vip”, di voler continuare la frequentazione e vedere come vanno le cose.

Manuel Bortuzzo potrebbe rientrare nella casa

Come riportato testualmente dal sito “Leggo” Manuel, in una diretta Instagram, ha dichiarato di essere pronto a rientrare negli studi di Cinecittà, un po’ come capitato con Alex Belli, per fare una sorpresa a Lulù Selassié. In merito a questa nuova idea avrebbe effettuato già una richiesta agli autori del “GF Vip” per passare la settimana di quarantena.

“Ho fatto un’intervista con ‘Casa Chi’, dove abbiamo fatto un appello per farmi fare la quarantena per entrare” dichiara nella sua diretta di Instagram ove poi aggiunge con convinzione il suo desiderio di farle una sorpresa: “Quindi vediamo cosa si può fare, io sono disponibile a tutto per lei“.

Durante la scorsa diretta di lunedì del reality show, in cui tra l’altro cadeva la festa di San Valentino, Manuel ha voluto fare un paio di regali a Lulù, facendo emozionare la vippona: “La sorpresa è stata bellissima. Ho provato in tutti i modi a trattenermi, perché non è così facile. Se mi fossi lasciato andare solo alle emozioni che provavo o mi saltava addosso o finiva male, quindi non potevo assolutamente. Dovevo darle un po’ di carica e farle capire che tutto va bene”.