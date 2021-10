GF Vip, Manuel Bortuzzo si riavvicina a Lulù Selassié: "Le porte per te sono aperte"

Tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié c’è un tira e molla che sta durando da un paio di settimane. Etichettata come la prima possibile coppia della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, i due inizialmente si sono mostrati molto legati scambiandosi, come fatto notare dalle telecamere del reality show, dei baci sotto alle coperte.

Il nuotatore però alla fine ha deciso di prendere le distanze dalla ragazza, rivelando che non è interessato ad avere nessuna storia d’amore durante la sua esperienza nel programma. Manuel infatti, sempre durante il suo discorso, afferma di essere praticamente spaventato di essere ricordato in futuro solamente per aver avuto delle effusioni con Lulù, siccome vorrebbe dare un senso più profondo a questa sua avventura al “GF Vip”.

Manuel Bortuzzo si riavvicina a Lulù

Nelle ultime ore però, come riportato dal sito “Biccy“, Manuel si è riavvicinato nuovamente a Lulù. Nella casa continua a persistere sulla propria idea di non voler fare nessuna conoscenza seria, ma una volta finita la sua avventura al “Grande Fratello Vip” si dichiara pronto per fare un passo avanti.

Parlando del rapporto tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu con Lulù, afferma di aver visto alcuni punti in comuni con la loro conoscenza: “Quando qualcuno lascia la porta aperta, anche nel caso suo, è una porta che non significa che avranno un lito fine. Cioè non vuol dire che la porta è aperta ed allora Nicola andrà a segno. Porta aperta significa che Nicola potrà mettersi con Miriana, forse. E allora le porte aperte certo che ci sono anche tra noi. Io ho lasciato le porte aperte. Perché non credo sia una cosa da precludere tra noi”.

Si tratta sicuramente di una bella notizia per Lulù, che proprio nei giorni scorsi ha sofferto molto la mancanza di Manuel rivelando la sua idea di abbandonare la casa. Bisognerà comunque vedere se riuscirà ad aspettare la fine della trasmissione oppure passerà subito all’attacco.