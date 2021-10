GF Vip, Manuel Bortuzzo ritorna a camminare con l’aiuto del deambulatore

Manuel Bortuzzo, durante la giornata del 6 ottobre, riceve una sorpresa dagli autori del “Grande Fratello Vip“. Il nuotatore, chiamato in confessionale, ha trovato al suo interno un deambulatore, oggetto medico che viene utilizzato da persone che hanno bisogno di un ulteriore sostegno per mantenere un adeguato equilibrio o la stabilità.

Grazie a questo attrezzo, ed anche al piccolo aiuto di Aldo Montano e Alex Belli, Manuel Bortuzzo è riuscito finalmente muovere i primi passi dopo un mese dal suo ingresso dalla casa del “GF Vip”. Alla vista dei pochi ma importanti passi compiuti dal gieffino all’interno degli studi di Cinecittà in tanti si sono complimentati con lui.

Per Manuel si è trattato sicuramente di un momento molto importante, siccome è entrato nella casa proprio per dare un segnale importante ai telespettatori sul mondo della disabilità: “Voglio andare al Grande Fratello per far vedere come vive davvero un disabile. Tutta l’Italia capirebbe cos’è davvero vivere ogni singolo giorno con la disabilità. Cosa vuol dire alzarsi, vestirsi, fare le cose minime. Non dobbiamo mica sempre suggerire la stretta al cuore. Bisognerebbe anche imparare a ridere dei nostri limiti. Noi lo facciamo, e questo in parte ci salva la vita”.

La reazione nella casa

Tra i primi commenti troviamo quello di Davide Silvestri, che ironizzando insieme ad Alex Belli rivelano che Manuel è molto più alto di loro. Questa reazione viene condivisa anche da Katia Ricciarelli e Carmen Russo, ove si dichiarano meravigliati dalla bellezza e dalla forza di Manuel.

Questa felicità viene condivisa ovviamente anche dalla sua nuova presunta fiamma Lulù Selassié, mentre Raffaella Fico riferendosi proprio alla principessa afferma di averci visto lungo nell’essersi avvicinata a un così bel ragazzo. L’emozione tra i vipponi alla vista di Manuel è, come si può leggere su Twitter, tanti utenti hanno apprezzato il gesto degli autori.