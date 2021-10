GF Vip, Manuel Bortuzzo riceve la lettera dalla sua ex: "Ritorna a essere te stesso"

La storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Federica Pizzi è finita molto prima dell’inizio della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Antonella Elia, ma i due sono rimasti ancora oggi molto uniti.

Proprio Federica, in studio al fianco di Alfonso Signorini, ha voluto mandare un videomessaggio al nuotatore in cui gli svela tutti i suoi sentimenti e mostrando alcune perplessità per il suo stato d’animo all’interno della casa del “GF Vip”. Manuel, emozionato dal gesto della sua ex, rivela di provare ancora un forte rispetto nei suoi confronti.

La lettera di Federica Pizzi per Manuel

Nella seguente lettera Federica rivela: “È vero che ci siamo lasciati ma siamo ancora molto legati. Ti seguo costantemente, ma non vedo più la luce nei tuoi occhi, le tue risate, che sta succedendo? Dov’è finito quel ragazzo spiritoso che mi ha fatto perdere la testa? Ti chiedo di tornare a essere te stesso, il Manuel a cui io sono legatissima. Tante persone hanno messo in discussione quello che c’è stato tra di noi, ma lo sappiamo io e te il resto non conta. Sorridi, allarga le braccia e sappi che ti aspettiamo fuori”.

Il ragazzo, ovviamente emozionato per una sorpresa che non si sarebbe mai aspettato, rivela che a oggi i due hanno un rapporto molto pulito. Proprio per questo motivo le vuole ancora bene, ma nonostante abbiano passato dei bellissimi momenti insieme hanno deciso, di comune accordo, di prendere due strade diverse per la loro vita.

Se attualmente non conosciamo la vita sentimentale di Federica Pizzi, in tal senso Manuel Bortuzzo sta cercando di voltare pagina. Nella casa infatti, nonostante negli ultimi giorni la loro conoscenza si è un po’ freddata a causa di alcuni fattori, si è avvicinato molto a Lulù Hailé Selassié.