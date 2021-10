GF Vip, Manuel Bortuzzo prova la zuppa di Soleil ma Lulù non la prende bene

Anche in questa nuova ed entusiasmante edizione del “Grande Fratello Vip” non sono mancate le storie d’amore tra i concorrenti in gioco. In questa sesta edizione del reality si è avuto modo di assistere alla nascita di un sentimento nuovo tra il nuotatore Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. I due si sono infatti conosciuti giorno per giorno, fino a che non è scattato il bacio.

Un bacio che aveva però un po’ il sapore dell’indecisione. Manuel infatti sin dal primo giorno non è sembrato molto trasportato in questa storia, tanto da decidere in ultimo di voler fare un passo indietro. Di certo i sentimenti di Manuel nei confronti di Lulù sono del tutto sinceri, ma allo stesso tempo il ragazzo preferisce fare le cose con più calma.

Manuel prova la zuppa di Soleil: la reazione di Lulù

Numerosi sono stati infatti gli indizi che hanno portato a credere che Manuel abbia intenzione di voler un po’ allentare la presa con Lulù, baci mancati, abbracci non dati, ma soprattutto il fatto di aver invitato Aldo Montano, dopo il suo rientro, a non lasciare il suo posto a letto, sostituendosi con Lulù, viste le evoluzione amorose tra la ragazza e Bortuzzo.

In queste ore però si è avuto modo di assistere a un’ulteriore episodio che ha generato non poche critiche sul web. Soleil ha infatti preparato una zuppa, dopo aver chiesto a tutti se volessero assaggiare la zuppa da lei preparata, pare che Manuel abbia accettato l’invito, generando in pochi attimo la gelosia di Lulù.

Il web a quel punto non ha potuto non commentare l’accaduto, affermando che il ragazzo ora si trova anche in difficoltà nell’accettare il gentile invito di un’amica: “MANUEL NON PUÒ NEMMENO MANGIARE LA ZUPPA DI SOLEIL CHE LULU SI INCAZZA #gfvip“. Chissà come procederanno le cose tra Manuel e Lulù.